新华社大马士革12月8日电 题：叙利亚政局突变将带来多重冲击

新华社记者

叙利亚反对派武装8日宣称进入首都大马士革，后在电视讲话中称已“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。俄罗斯外交部8日称，巴沙尔·阿萨德在与多个冲突方谈判后辞去叙利亚总统职务。

自11月27日起，叙政府军与反对派武装及极端组织人员发生大规模交火，叙局势在十余天内急转直下，最终“变天”。分析人士指出，这是叙政府长期困境不断积累叠加近期地缘冲突外溢效应的结果，或将导致该国内部纷争加剧，给动荡的中东局势再添变数。

叙利亚一朝“变天”

本次叙利亚局势生变始于11月27日。反对派武装及极端组织当天在叙西北部多地发起突袭，仅用约一周时间就先后攻下北部重镇阿勒颇、中部重镇哈马，随后将兵锋指向位于中部的第三大城市、交通枢纽霍姆斯。另有反政府武装在南部发起攻势，夺取重要城市德拉。

12月8日，叙利亚局势剧烈震荡，反对派武装宣布攻占霍姆斯并已进入大马士革。反对派武装人员随后出现在叙国家电视台，并在电视讲话中宣称已“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。

新华社报道员在位于大马士革的住宅里看到，持枪人员在街道上走动。有当地民众说，看到持枪武装人员出现在叙总统府人民宫、倭玛亚广场等地标性建筑附近。

叙总理贾拉利同日表示，他与巴沙尔最后一次联络是在7日下午，对其具体去向不知情。贾拉利说，他将留在大马士革继续履行职责，并已与反对派接触，双方同意保护公共机构。大多数内阁部长仍留在大马士革，政府正努力让工作人员重返各自岗位，希望叙各方实现“和解”。

此前路透社援引叙军方高官的话报道，巴沙尔8日已乘飞机离开大马士革。今日俄罗斯晚些时候援引俄外交部的表态报道，巴沙尔已离开叙利亚，并下令和平移交权力。

政府军快速溃退

面对反对派武装的进攻，叙政府军溃退之快令人震惊。分析人士指出，这与其内部自身实力不足和外部援助减少都有关系。

从内部看，自2011年内战爆发后，叙利亚经济遭到严重破坏，一直未能复苏。美西方对叙政府实施制裁，其支持的库尔德武装控制了叙主要石油产区，导致叙政府控制区能源短缺、财政收入锐减。2020年之后，叙利亚又接连遭遇新冠疫情、大地震，以及俄乌冲突带来的输入性通胀等多重打击。巴沙尔政府虽然通过取消食品燃油等生活必需品补贴、大量裁减军队等措施加以应对，但未能有效改善经济，反而导致不满增加，民心军心进一步低落。

从外部看，叙政府的主要盟友近期都面临严重挑战。上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，叙政府无力加强军队力量，此前能维持对广大地域的控制，主要是依靠俄罗斯提供空中力量、黎巴嫩真主党提供地面部队、伊朗提供后勤和指挥支持。中国国际问题研究院助理研究员李子昕指出，黎巴嫩真主党在黎以冲突中被以色列重创；伊朗面临诸多困难，采取自我克制战略；俄乌冲突延宕，俄罗斯自顾不暇。复旦大学国际与公共事务学院副教授张楚楚说，三大主要盟友均处于历史上最为虚弱的状态，无力给予巴沙尔政府强力支援。

而反对派武装在此次进攻中不仅使用了重型武器和无人机，战法也更为先进。丁隆认为，反对派武装在过去几年中一直在积蓄实力，而且显然得到了外部势力的支持。

内外影响深远

叙利亚战略位置重要，内部民族和宗教情况复杂。分析人士认为，叙政府瓦解不仅会造成本国动荡，也将给整个中东地区带来更多不稳定性，导致地区局势进一步紧张。

从本国层面看，叙利亚存在多股势力，它们有不同民族宗教背景及外部势力支持。过去，不同反对派为打击巴沙尔政府尚可合作，当这一共同目标消失后，各势力能否继续合作是个问题。李子昕认为，原先控制叙大部分领土的巴沙尔政府解体后，该国政治版图将更加碎片化，各势力为争夺地盘而爆发冲突的可能性也在增加。

丁隆认为，此次攻击政府军的主力“解放叙利亚”联盟（又译“沙姆解放组织”）、得到土耳其支持的反对派武装“叙利亚国民军”，以及得到美国支持的库尔德武装是叙国内三股主要势力，未来如何展开争夺值得关注。

清华大学国际与地区研究院助理研究员刘岚雨认为，大国势力在叙利亚的角逐将使叙未来局势变得更加复杂。

从地缘政治层面看，叙利亚政局突变将对地区大国造成不同影响。上海外国语大学中东研究所副研究员赵军表示，叙利亚被认为是伊朗主导的“抵抗轴心”的一员，其政府瓦解将导致伊朗的地区影响力被削弱。伊朗未来恐将面临美西方更多打压，其对手以色列在中东则会更为主动。

此外，叙利亚局势如果走向混乱也会给周边国家造成冲击。宁夏大学中国阿拉伯国家研究院执行院长牛新春指出，届时可能有大量叙利亚难民涌入黎巴嫩、约旦、土耳其等周边国家，进一步加重其社会与经济负担；“伊斯兰国”等极端组织可能再次趁乱坐大，重新成为地区安全的重大威胁。

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