人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察｜叙利亚政局突变将带来多重冲击

2024年12月08日22:41 | 来源：新华网
小字号

新华社大马士革12月8日电 题：叙利亚政局突变将带来多重冲击

新华社记者

叙利亚反对派武装8日宣称进入首都大马士革，后在电视讲话中称已“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。俄罗斯外交部8日称，巴沙尔·阿萨德在与多个冲突方谈判后辞去叙利亚总统职务。

自11月27日起，叙政府军与反对派武装及极端组织人员发生大规模交火，叙局势在十余天内急转直下，最终“变天”。分析人士指出，这是叙政府长期困境不断积累叠加近期地缘冲突外溢效应的结果，或将导致该国内部纷争加剧，给动荡的中东局势再添变数。

叙利亚一朝“变天”

本次叙利亚局势生变始于11月27日。反对派武装及极端组织当天在叙西北部多地发起突袭，仅用约一周时间就先后攻下北部重镇阿勒颇、中部重镇哈马，随后将兵锋指向位于中部的第三大城市、交通枢纽霍姆斯。另有反政府武装在南部发起攻势，夺取重要城市德拉。

12月8日，叙利亚局势剧烈震荡，反对派武装宣布攻占霍姆斯并已进入大马士革。反对派武装人员随后出现在叙国家电视台，并在电视讲话中宣称已“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。

新华社报道员在位于大马士革的住宅里看到，持枪人员在街道上走动。有当地民众说，看到持枪武装人员出现在叙总统府人民宫、倭玛亚广场等地标性建筑附近。

叙总理贾拉利同日表示，他与巴沙尔最后一次联络是在7日下午，对其具体去向不知情。贾拉利说，他将留在大马士革继续履行职责，并已与反对派接触，双方同意保护公共机构。大多数内阁部长仍留在大马士革，政府正努力让工作人员重返各自岗位，希望叙各方实现“和解”。

此前路透社援引叙军方高官的话报道，巴沙尔8日已乘飞机离开大马士革。今日俄罗斯晚些时候援引俄外交部的表态报道，巴沙尔已离开叙利亚，并下令和平移交权力。

政府军快速溃退

面对反对派武装的进攻，叙政府军溃退之快令人震惊。分析人士指出，这与其内部自身实力不足和外部援助减少都有关系。

从内部看，自2011年内战爆发后，叙利亚经济遭到严重破坏，一直未能复苏。美西方对叙政府实施制裁，其支持的库尔德武装控制了叙主要石油产区，导致叙政府控制区能源短缺、财政收入锐减。2020年之后，叙利亚又接连遭遇新冠疫情、大地震，以及俄乌冲突带来的输入性通胀等多重打击。巴沙尔政府虽然通过取消食品燃油等生活必需品补贴、大量裁减军队等措施加以应对，但未能有效改善经济，反而导致不满增加，民心军心进一步低落。

从外部看，叙政府的主要盟友近期都面临严重挑战。上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，叙政府无力加强军队力量，此前能维持对广大地域的控制，主要是依靠俄罗斯提供空中力量、黎巴嫩真主党提供地面部队、伊朗提供后勤和指挥支持。中国国际问题研究院助理研究员李子昕指出，黎巴嫩真主党在黎以冲突中被以色列重创；伊朗面临诸多困难，采取自我克制战略；俄乌冲突延宕，俄罗斯自顾不暇。复旦大学国际与公共事务学院副教授张楚楚说，三大主要盟友均处于历史上最为虚弱的状态，无力给予巴沙尔政府强力支援。

而反对派武装在此次进攻中不仅使用了重型武器和无人机，战法也更为先进。丁隆认为，反对派武装在过去几年中一直在积蓄实力，而且显然得到了外部势力的支持。

内外影响深远

叙利亚战略位置重要，内部民族和宗教情况复杂。分析人士认为，叙政府瓦解不仅会造成本国动荡，也将给整个中东地区带来更多不稳定性，导致地区局势进一步紧张。

从本国层面看，叙利亚存在多股势力，它们有不同民族宗教背景及外部势力支持。过去，不同反对派为打击巴沙尔政府尚可合作，当这一共同目标消失后，各势力能否继续合作是个问题。李子昕认为，原先控制叙大部分领土的巴沙尔政府解体后，该国政治版图将更加碎片化，各势力为争夺地盘而爆发冲突的可能性也在增加。

丁隆认为，此次攻击政府军的主力“解放叙利亚”联盟（又译“沙姆解放组织”）、得到土耳其支持的反对派武装“叙利亚国民军”，以及得到美国支持的库尔德武装是叙国内三股主要势力，未来如何展开争夺值得关注。

清华大学国际与地区研究院助理研究员刘岚雨认为，大国势力在叙利亚的角逐将使叙未来局势变得更加复杂。

从地缘政治层面看，叙利亚政局突变将对地区大国造成不同影响。上海外国语大学中东研究所副研究员赵军表示，叙利亚被认为是伊朗主导的“抵抗轴心”的一员，其政府瓦解将导致伊朗的地区影响力被削弱。伊朗未来恐将面临美西方更多打压，其对手以色列在中东则会更为主动。

此外，叙利亚局势如果走向混乱也会给周边国家造成冲击。宁夏大学中国阿拉伯国家研究院执行院长牛新春指出，届时可能有大量叙利亚难民涌入黎巴嫩、约旦、土耳其等周边国家，进一步加重其社会与经济负担；“伊斯兰国”等极端组织可能再次趁乱坐大，重新成为地区安全的重大威胁。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部