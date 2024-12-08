新华社北京12月8日电 新闻背景丨叙利亚近期局势发展时间线

新华社记者

11月底以来，叙利亚局势突变，反对派武装快速占领多个重要城市，并于8日宣布控制首都大马士革。以下是近期叙局势发展重要节点的时间线：

——11月27日，叙反对派武装对叙西北部阿勒颇、伊德利卜省的农村地区发起大规模袭击，包括叙政府军控制的一些城镇、村庄和军事据点。叙政府军与友军配合予以多种火力回击。

——11月29日，叙政府军加强军事行动，在空中力量支援下，对阿勒颇省西部的反对派武装阵地和补给线实施持续炮火和导弹攻击。

——11月30日，叙军方发表声明说，反对派武装在过去几个小时内进入叙北部最大城市阿勒颇市的大部分地区，叙军方将重新部署予以反击。

——12月2日，联合国秘书长发言人表示，联合国秘书长古特雷斯呼吁叙利亚冲突各方立即停止敌对行动，保护平民，恢复联合国推动的政治进程。

——12月3日，联合国安理会举行叙利亚问题紧急公开会。

——12月5日，叙军方发表声明说，反对派武装在过去数小时内进入位于中部的叙第四大城市哈马，叙军方将予以反击。

——12月7日，叙政府军发表声明说，政府军已在叙南部德拉省和苏韦达省进行了“重新部署”，建立了防御工事和安全警戒线。

——12月8日，叙反对派武装当天早上宣布已完全控制重要城市霍姆斯；当天晚些时候，反对派武装在电视讲话中说，已控制首都大马士革并“推翻了阿萨德政权”。贾拉利当天表示已与反对派接触，双方同意保护公共机构。

——12月8日，据今日俄罗斯报道，俄罗斯外交部说，阿萨德在与多个叙利亚冲突方谈判后辞去总统职务，离开叙利亚，并下令和平移交权力。

(责编：袁勃、赵欣悦)