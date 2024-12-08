新华社北京12月8日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装组织卡桑旅7日发布了一段以色列被扣押男子马坦·赞高克的视频，他在视频中呼吁以色列政府尽快与哈马斯达成停火协议，以促成被扣押人员获释。同一天，本轮巴以冲突中停火斡旋方之一卡塔尔方面表示，开展停火谈判的“势头回归”。

据法新社报道，卡桑旅7日在社交媒体平台“电报”上发布了一段3分半钟的视频，赞高克在视频中用希伯来语说自己已被扣押420多天，呼吁公众向以色列政府施压以促成被扣押在加沙地带的以方人员获释。

这是12月7日在加沙地带中部努赛赖特难民营拍摄的遭以军轰炸后的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

去年10月7日，哈马斯自加沙地带突袭以色列境内目标，导致以方约1200人死亡，另有约250人被扣押，其中就包括时年24岁的赞高克及其伴侣，后者在去年11月冲突双方短暂停火中获释。

赞高克的母亲埃纳芙自儿子被扣押后多次组织以色列民间志愿者团体“被扣押和失踪人员家属论坛”举行抗议活动，要求政府尽快解救以方被扣押人员。法新社7日援引埃纳芙的话报道，她敦促以色列政府“别再耍花招、找借口”，尽快与哈马斯达成协议，促成被扣押人员获释。

“被扣押和失踪人员家属论坛”发出警告，说以方被扣押人员“命悬一线”，随着时间流逝，解救他们变得愈发急迫。7日晚，包括特拉维夫在内的以色列多座主要城市再次爆发大规模抗议活动，民众呼吁以色列政府尽快与哈马斯达成停火协议，促成被扣押人员获释。

以色列政府尚未就卡桑旅发布的视频置评。不过，路透社注意到，以色列政府官员先前对哈马斯发布的多段以方被扣押人员视频态度冷淡，声称那是哈马斯为向以色列政府施压而开展的“心理宣传”。

12月7日，在加沙地带中部努赛赖特难民营，人们走过以军轰炸后的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

同在7日，巴以停火谈判斡旋方之一卡塔尔方面表示，开展停火谈判的“势头回归”。了解哈马斯谈判事宜的知情人士告诉法新社，巴以很可能自下周起举行新一轮停火谈判。

路透社援引一名消息人士的话报道，美国当选总统唐纳德·特朗普的中东问题特使已前往卡塔尔和以色列展开外交斡旋，以期在特朗普明年1月上任前巴以能够达成停火协议。

按照路透社分析，包括卡塔尔在内的多个巴以停火谈判斡旋方认为，以色列与黎巴嫩真主党的停火协议上月末生效后，巴以可能达成停火协议的“势头增加”。

以色列安全内阁11月26日批准美国、法国斡旋促成的黎以停火协议；真主党方面也同意停火。停火协议于11月27日生效。

本轮巴以冲突去年10月爆发以来，真主党频繁打击以色列境内目标，以策应在加沙地带对抗以军的哈马斯。以色列则加大对黎巴嫩境内真主党目标打击。

以军自去年10月以来，不断推进在加沙地带的军事行动，导致巴方重大人员伤亡，造成超过4.4万巴勒斯坦人死亡，超过10万人受伤。（王逸君）

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