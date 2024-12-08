新华社北京12月8日电 叙利亚反对派武装8日宣布攻占叙第三大城市霍姆斯，进入首都大马士革。多家外媒援引叙利亚政府军官员和知情人士的话报道，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德8日已乘飞机离开大马士革。

12月7日，一名男子走在叙利亚首都大马士革一座天桥上。新华社/美联

反对派攻入首都

叙反对派武装8日早些时候说，他们已“完全控制”霍姆斯这座战略重地。霍姆斯距离大马士革仅140公里，是通往首都的重要门户。

反对派武装“解放叙利亚”联盟（又译“沙姆解放组织”）领导人阿布·穆罕默德·朱拉尼在社交媒体上把攻下霍姆斯称作“历史事件”。

反对派武装指挥官哈桑·阿卜杜勒·加尼说，反对派武装已经推进到大马士革郊区，“我们的目标是首都大马士革”。

反对派武装8日晚些时候声称，他们已经开始进入大马士革，没有看到政府军部署。多名大马士革居民告诉媒体记者，大马士革城内响起爆炸声和枪声，许多民众正在撤离。

12月3日，在叙利亚大马士革，两名少年在垃圾箱中捡拾塑料瓶（手机照片）。新华社记者冀泽摄

巴沙尔去向不明

两名不愿公开姓名的叙利亚军方高级官员告诉路透社，巴沙尔8日乘飞机离开大马士革，去向不明。

另一名要求匿名的叙利亚军官称，叙政府军司令部已经告知下属军官，“巴沙尔·阿萨德的统治已经结束了”。

“叙利亚反对派和革命力量全国联盟”主席哈迪·巴赫拉说，大马士革如今“已经没有巴沙尔·阿萨德了”。

叙利亚总理穆罕默德·加齐·贾拉利8日在社交媒体发表视频讲话，表示已准备好与任何人民选择的领导人“合作”，“会将政府和平交接给反对派”。

反对派武装“解放叙利亚”联盟发表声明，严禁大马士革的所有武装力量接近公共机构。声明说，这些机构在正式移交之前仍由叙总理贾拉利监管。

两名反对派消息人士告诉路透社，反对派领导人晚些时候将在国家电视台发表讲话。

美国称无意介入

针对叙利亚急转直下的局势，美国白宫8日表示正在密切关注，正与地区盟友保持接触。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文7日表示，美方不会进行军事干预。

美国当选总统唐纳德·特朗普在他自创的“真实社交”平台上也表示，他无意介入叙利亚内战，“这不是我们的战斗”。

叙利亚的邻国以色列也表示不会介入。以色列国防军总参谋长赫齐·哈莱维7日说，以军正密切关注叙以边境局势，如果当地武装对以色列发动袭击，以方将强力回击。

多国外长7日在多哈举行会谈，商讨叙利亚局势，呼吁尽快结束叙利亚战事。会后，俄罗斯、土耳其、伊朗、伊拉克、埃及、约旦、沙特阿拉伯和卡塔尔发表联合声明，呼吁政治解决叙利亚问题，停止军事行动。

自11月27日起，叙政府军与反对派武装及极端组织人员在叙西北部等地区持续发生大规模交火，叙利亚局势骤然升级。仅一周多时间，反对派武装及极端组织接连攻下叙第二大城市阿勒颇、第四大城市哈马，攻入首都大马士革。（王宏彬）

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