人民网曼谷12月8日电 （记者孙广勇）12月4日，中国（甘肃）—泰国经贸合作推介会在泰国曼谷举办。此次推介会由中国甘肃省人民政府、泰国商务部主办，中泰嘉宾以及企业代表共计230余人出席。推介会上，首先播放了甘肃省宣传片“春潮涌动新甘肃”，随后甘肃省人民政府省长任振鹤、泰国商务部部长顾问阿伦、中国驻泰王国大使馆经商处公使衔参赞江伟等发表致辞。

甘肃省人民政府省长任振鹤在致辞中指出，中泰两国地缘相近、文缘相通、人缘相亲，“中泰一家亲”历久弥新。今天的甘肃处于厚积薄发的关键期、战略机遇的叠加期，正搭乘“一带一路”的强东风，敞开开放的大门。欢迎大家走进甘肃，投资甘肃，共同分享新时代的“甘肃机遇”，触摸如意甘肃的奋进脉搏。他希望与泰国不断加强产业、经贸、文化、教育等领域交流合作，以实际行动推动中泰友好更加深入人心、世代相传。

泰国商务部部长顾问阿伦在致辞中表示，中国已连续10余年成为泰国最大的贸易伙伴。其中，甘肃与泰国的贸易额增长显著。2025年将迎来泰中建交50周年，希望双方以更多创新举措推动经贸合作进一步深化，携手共创繁荣未来。

中国驻泰王国大使馆经商处公使衔参赞江伟表示，近年来，在两国领导人的战略引领下，中泰命运共同体建设稳步推进，经贸合作领域硕果累累。特别是中国企业在泰投资持续增长，为泰国产业升级和绿色经济、数字经济的转型发展注入了强劲动力。近期中泰领导人多次会晤，就深化战略合作达成了重要共识，为中泰经贸关系的高质量发展指明了方向。展望未来，2025年将迎来中泰建交50周年，两国关系必将迈向新的高度。

随后，甘肃省文旅厅、省属重点企业主要负责人推介了甘肃省特色优势产业。中泰双方签署了《中华人民共和国甘肃省与泰王国罗勇府关于缔结友好城市关系的谅解备忘录》，两省成功缔结为国际友好省市。

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