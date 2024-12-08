人民网仰光12月8日电 （记者谢佳君）12月7日，“一带一路”中缅媒体合作节目展映暨《漫步中国》开播仪式在仰光中国文化中心举行。缅甸宣传部副部长耶丁、中国驻缅甸大使馆郑志宏公参及两国新闻媒体嘉宾100余人出席活动。

缅甸宣传部副部长耶丁发表致辞。主办方供图

耶丁致辞表示，中缅媒体从多领域、多角度开展合作，推出了展现中国先进农业技术以及反映两国人民深厚友谊的一批精品节目。这些节目的播出，让两国人民有机会相互了解文化和习俗，从而进一步增进两国人民的理解，中缅双边关系和人文交流也必将更加密切。展望未来，缅方将基于“一带一路”倡议，进一步拓展两国媒体的合作空间。

展映活动现场播出了由中国中央广播电视总台亚非中心联合缅甸国家广播电视台、缅甸国际电视台、SKYNET、YTV等多家电视台联合制作的乡村振兴题材纪录片《小村大事》、人文交流纪录片《我在中国》、农业题材纪录片《钱袋子 鼓起来》等精品节目，并现场举行《漫步中国》系列节目开播仪式。

中国驻缅甸大使馆公参郑志宏发表致辞。主办方供图

郑志宏在致辞中表示，近年来，中缅影视合作方兴未艾。两国媒体合作制作的一系列优秀电视节目充分体现了中缅媒体影视合作的高水平，是新时代中缅胞波友谊的缩影。节目向两国民众呈现生动立体的中国和缅甸，有助于增进理解和友谊，践行全球文明倡议，为中缅共建命运共同体和“一带一路”合作营造良好环境。

缅甸国家广播电视台影视制作主管梅利卡索发言。主办方供图

缅甸国家广播电视台影视制作主管梅利卡索在活动现场分享了前往中国参加节目摄制的经历。她表示，缅甸的媒体人有机会亲眼看到、亲耳听到中国如何发展，并将所见所闻拍摄制作播出，从而让缅甸人民能够了解中国，这正是媒体合作的重要成果所在。希望未来能够有更好的缅中媒体合作机会，相信这种活动不仅能推动两国媒体间的合作，也会使两国的友谊更加亲密深厚。

总台亚非中心驻缅甸首席记者莫小欣发言。主办方供图

总台亚非中心驻缅甸首席记者莫小欣在发言中表示，中缅在共建“一带一路”合作中取得了丰硕的成果，这些成果为拍摄制作节目、展现中缅友好故事提供了丰富的题材。从澜湄合作项目在减贫、农业等多个领域的实践，到自古以来不断密切的艺术、体育和文化交流，中缅共建“一带一路”合作中仍然蕴含着许多精彩且有待进一步挖掘的题材，期待未来能有更多的媒体交流与合作机会。

这是中央广播电视总台与缅甸国家电视台首次举行两国媒体的合拍节目展映活动，受到缅甸各大媒体的高度关注，活动报道在包括缅甸国家电视台在内的各大电视、报纸及网站刊播，所有展映影片也将在当地各大电视台集中播出。

(责编：艾雯、吴成良)