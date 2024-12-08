“人民币业务说明会”活动现场。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京12月7日电 （孙璐、滕雪、许可）由中国银行东京分行、日中经济贸易中心共同主办的人民币业务说明会6日在日本大阪举行。中国驻大阪总领事薛剑、中国银行东京分行行长范效华、日中经济贸易中心理事长池田稔等中日嘉宾和经济界人士60余人与会。

中国驻大阪总领事薛剑致辞。人民网 蒋晓辰摄

薛剑致辞时表示，中日两国一衣带水，金融合作已成为中日经贸合作的重要组成部分，在日本设立人民币清算行是中日金融合作的重要成果。中国银行东京分行积极支持中日企业和金融机构开展人民币跨境交易，为促进双边贸易和两国经济发展做出了重要贡献。尽管当前全球形势面临巨大的不确定性，但中国经济在保持总体稳定的基础上继续向前发展，显示出强大的活力和韧性。上周，中国恢复对日短期免签政策，衷心希望两国经济界以此为契机，进一步扩大人员往来，继续加强交流协作，共同发展，成为彼此的长期合作伙伴。

中国银行东京分行行长范效华致辞。人民网 蒋晓辰摄

范效华指出，多年来，中日两国一直互为重要的贸易伙伴，随着近一段时间国际金融形势的变化，两国间使用人民币结算的趋势更加凸显。截至2023年，人民币已成为全球第三大SDR篮子货币、第四大国际支付货币、第五大外汇交易货币以及第五大外汇储备货币。中国银行东京分行自2018年被中国人民银行指定为在日人民币清算行以来，依托中银集团国际化、多元化优势，在人民币的存贷款、国际结算等业务方面，为客户提供全方位的服务。展望未来，中国的经济将保持旺盛活力，中国的市场仍将焕发出勃勃生机，中日合作的前景依然被广泛看好，人民币业务的使用环境还有着巨大的发展空间。

日中经济贸易中心理事长池田稔致辞。人民网 蒋晓辰摄

池田稔表示，日中经济贸易中心自2012年起与中国银行建立合作关系，在信息交换、经贸合作等方面开展了广泛的交流。金融作为经济运行的血液，其顺畅流动对于经济发展至关重要，而降低费用和风险是其中的关键。从事日中经贸合作的日本企业，在部分业务中通过中国银行进行人民币结算，可以有效降低成本。随着中国恢复对日免签政策，两国间的经济往来和人员交流将更加活跃。中国银行为个人和公司提供了便捷的在华支付方式，相信今天的说明会将对大家在华投资、生活提供帮助。

中国银行东京分行介绍中国银行提供的各类人民币业务服务。人民网 蒋晓辰摄

中国银行东京分行介绍访华外国人可使用的便捷支付方法。人民网 蒋晓辰摄

中国银行东京分行向与会人员介绍了人民币国际化的现状与进展、中国银行提供的各类人民币业务服务以及访华外国人可使用的便捷支付方法等内容，还围绕与会嘉宾关注并提出的实际问题，一一进行了互动交流与具体解答。

中国银行东京分行行长范效华接受人民网采访时，介绍了在中日贸易及资金往来方面，使用中国银行人民币结算及清算服务的三大优势。首先，中国银行东京分行作为人民币清算行及CIPS系统的直参行，汇入及汇出业务省去众多中转行环节，资金直达，不仅到账效率高，而且节省中间费用。其次，相比美元日元汇率走势剧烈的波动性，人民币汇率走势在双向波动中保持基本稳定。通过人民币兑日元双边结算或交易，较美元来说减少了企业管理汇率波动带来的风险。再次，对于在中国境内有分公司的企业，如果有双边频繁的资金流动，可以通过在中国银行建立跨境人民币资金池的方式，汇出和汇入的人民币资金在资金池中轧差后流出，可以节省大量的汇兑成本。范效华衷心希望以人民币结算及清算业务为桥梁，进一步实现中日双边客户在跨境贸易及投融资方面的便利性，促进中日经贸合作进一步向好发展。

中国银行东京分行是第一家进入日本市场的中资金融机构，始终致力于为客户创造更有价值的金融服务。除东京本部以外，还开设有大阪分行、横滨分行、名古屋分行、东京大手町分行等辖属分行。经过38年的耕耘与努力，在中日经贸和投资往来中发挥了重要的金融桥梁作用。

(责编：艾雯、吴成良)