捐赠仪式现场。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京12月7日电 （许可）中国国际航空公司日韩地区支社（以下简称“国航日韩支社”）向龙在日华人援助协会（以下简称“龙公益”）捐赠专业救援装备仪式5日在东京中国文化中心举行。12月的东京寒意渐浓，但仪式现场温暖如春，洋溢着爱的气息。中国驻日本大使馆公参兼总领事陈巍、国航日韩支社社长冯力、东京中国文化中心主任罗玉泉、龙公益会长刘勇，专业救援队及志愿者代表们出席了捐赠仪式。

中国驻日本大使馆公参兼总领事陈巍致辞。人民网 蒋晓辰摄

陈巍对此次捐赠活动给予充分肯定和赞赏。陈巍表示，龙公益今年1月驰援日本能登半岛地震灾区，向中国、日本公民提供援助，为在日侨胞与两国友好做出了切实贡献。国航时刻不忘履行社会责任，在开展航空经营事业的同时，积极捐赠专业救援装备。相信双方通过此次强强联手，今后一定能更好地服务侨胞，推动中日友好事业向前发展。

国航日韩支社社长冯力担任主持人。人民网 蒋晓辰摄

龙公益会长刘勇致辞。人民网 蒋晓辰摄

刘勇代表协会全体成员向国航日韩支社及所有爱心人士表示诚挚敬意。他表示，国航的大爱义举与无私支持，为救援队提供了安全保障与专业救援的双护航，以实际行动践行了“人民航空为人民”的庄严承诺。龙公益将继续以行动讲好中国故事，传递中国温暖，为社会公益和中日友好贡献力量。

国航日韩支社捐赠的专业救援装备。人民网 蒋晓辰摄

据悉，国航日韩支社此次捐赠的专业救援装备包括救援指挥帐篷、木乃伊式担架、救援服装、单兵索降设备和通讯器材等。

龙公益会长刘勇接受人民网采访时表示，龙公益成立于2021年，是一个汇聚了众多爱心人士的在日华人民间公益组织。协会自创建以来，积极投身公益事业，实施人道主义救助、灾害应急等300余次公益活动，得到社会各界的好评。本次获得来自国航日韩支社的专业救援装备捐赠，将极大地提升团队的救援能力，更好地保障队员的生命安全。

(责编：艾雯、吴成良)