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“欧洲翻番”重要倡议德国站启动

2024年12月08日11:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林12月7日电 （记者刘赫）当地时间5日，中国驻德国大使馆举办“欧洲翻番”重要倡议德国站启动仪式。中国驻德国大使邓洪波、中国教育部副部长王光彦出席并致辞，中德教育机构代表、德国大中小学生等200多人参加。

邓洪波在致辞中表示，中德关系基础在民间，未来在青年。习近平主席高度重视青少年交流，今年5月访欧期间提出推动未来3年欧洲青少年来华交流规模翻一番的重要倡议，对进一步扩大中德中欧青少年交流提出了殷切希望，必将推动双方谱写教育交流与合作新篇章。欢迎德国青少年积极参与该倡议，增进对中国的了解认识，成为中德友谊的民间使者，为两国友好事业和民心相通作出更大贡献。

王光彦在讲话中积极评价中德人文交流长期为促进双边关系发挥的重要作用并强调，中方将以德国站启动仪式为新起点，着力落实好“欧洲翻番”重要倡议，推动中德青少年交流迈上更高台阶，铸造两国人文交流新的辉煌。希望德国青少年多赴华参访，为两国美好未来贡献澎湃的青春力量。

与会嘉宾感谢中方在柏林启动“欧洲翻番”倡议，希望德国青少年踊跃参加上述倡议，实地感受中国风土人情，体验中华文化，培养“中国能力”，搭建起更多沟通两国的桥梁。

(责编：艾雯、吴成良)

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