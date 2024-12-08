人民网雅加达12月7日电 （记者李培松、曹师韵）当地时间12月7日，中印尼“和平神鹰-2024”联演结束仪式在雅加达某空军基地举行。

上午八时许，中印尼双方参演官兵共同观看联演精彩视频画面集锦，随后中印尼双方军队代表致辞。印尼军方代表称，中印尼“和平神鹰-2024”联演成功，象征着中印尼两国友好合作和两国人民间的真挚情谊，双方通过联演加深了解、交流经验、增进友谊，成为更加紧密的战友和伙伴，双方将进一步推进两国两军深化友好合作。中方军队代表称，此次联演成功举行，既是中印尼两国两军友谊友好的见证，也将成为地区国家间双边军事安全合作的引领示范，双方将继续深化交流互访、联演联训、人道主义救援、反恐等领域合作，携手维护本地区安全稳定。致辞结束，双方军队代表互赠礼品。

在随后的文化交流环节，中方参演官兵表演了中国功夫、舞狮、川剧变脸等节目，印尼方参演官兵表演了民族舞蹈、传统武术、团体操等节目，共同演示了刺杀操和综合格斗技能，赢得现场热烈掌声。活动现场突如其来的暴雨掀起了联欢高潮，中印尼两军参演官兵载歌载舞，共同参与文体互动，共同演唱《月亮代表我的心》等在印尼广为流传的华语歌曲，现场成为欢乐的海洋。

文化交流活动结束后，中印尼双方参演部队进行了武器装备展示，双方联演指挥协调机构对整个联演活动进行复盘总结评估，就下一步更好地开展联演合作交换了意见。据悉，此次联演双方参演的陆、海、空部队官兵围绕“人道主义救援减灾”主题，展开了持续一周的联演联训和文化交流，深化了两军务实合作，提升了两军部队联合行动能力，展现了双方坚定维护地区和平稳定的决心意志。

(责编：艾雯、吴成良)