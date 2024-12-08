中国日报网12月6日电 亚洲开发银行驻中国代表处首席代表萨法尔 帕尔韦兹在“新时代大讲堂”上表示，亚洲开发银行作为同中国长期合作的伙伴，见证了中国从高速增长转变为更加关注增长质量和可持续性，他对中国经济充满信心。

亚洲开发银行驻中国代表处首席代表萨法尔·帕尔韦兹发表演讲。

帕尔韦兹认为，通过一系列的刺激政策，中国经济正走在稳健发展的道路上。

随着中国多项政策的生效，亚洲开发银行预计今年中国经济增长将在政府今年年初宣布的5%左右的目标范围内。

帕尔韦兹强调，无论是短期还是长期，中国这个世界第二大经济体的经济前景都是积极的。

“（中国）经济保持稳定，今年前三季度增长4.8%。这得益于强劲的出口表现以及促进需求和改善房地产行业状况的政策措施。”

帕尔韦兹对中国最近发布的债务互换计划表示赞赏。他说，为了提高中国的长期增长潜力，人们认识到有必要优化资本配置，特别是将信贷引导到生产率更高的部门，并特别注重培育创新型企业。

帕尔韦兹还强调了中国经济增长模式的转变，以及中国与亚洲开发银行之间不断深化的伙伴关系。

中国对高质量发展的追求，雄心勃勃的双碳目标和可再生能源的引领作用，对实现高质量发展至关重要。帕尔韦兹说，亚洲开发银行将与中方携手努力，继续支持中国的高质量发展。

帕尔韦兹说：“亚行和中国合作近40年，见证了中国从高增长模式向高质量和可持续发展模式的转变。这一伙伴关系已从简单的借贷关系演变为多方面的合作，旨在提高增长质量，改善亚太地区的发展前景。”

12月5日，由中国日报社主办、对外经济贸易大学协办的以“推进高质量发展 共创美好未来”为主题的“新时代大讲堂”在北京举行。亚洲开发银行驻中国代表处首席代表萨法尔 帕尔韦兹发表了演讲。

（编译：齐磊；编辑：马芮 韩鹤）

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