国际在线报道（记者 谢晓裕）：应邀来广州参加2024年“读懂中国”国际会议的印尼前外长哈桑·维拉尤达近日在接受中央广播电视总台印尼语记者专访时表示，中国的非凡崛起离不开改革开放，但更重要的是中国政府将改革进行到底的决心，并以改革推进中国式现代化建设。这对发展中国家具有很强的借鉴意义。

本次“读懂中国”国际会议的主题是“将改革进行到底——中国式现代化与世界发展新机遇”。中国国家主席习近平向大会致贺信指出，“读懂中国，需要读懂进一步全面深化改革、推进中国式现代化。”

围绕中国的改革开放对中国式现代化建设的推动作用，哈桑说，“中国有非常明确的改革方向和目标，有坚定的持续深化改革的决心，并以此推进中国式现代化建设，这给其他各国树立了很好的榜样。”

针对国际社会有关“现代化=西方化”的认知，哈桑表示，西方国家的现代化理论不适用于发展中国家。他坦承，西方式现代化中有值得借鉴的实践，比如市场经济体制，但该体制既会带来发展，也会导致发展不平衡和不均衡，而中国式现代化在解决这一问题上有自己的特色和办法。他举例说，当前印尼政府非常关注消除贫困问题，官方预计2024年印尼经济增长有望达到5.2%，但印尼的经济发展成果却无法被数量庞大的低收入群体分享，因此印尼政府正在积极探讨提高居民收入水平、消费水平和生活水平的举措。他说，“印尼和中国都是发展中国家，中国的乡村全面振兴战略以及缩小贫富差距的举措对于印尼这样的发展中国家具有借鉴意义。在解决地区发展不平衡的问题上，印尼和中国有许多共同语言。”

当前印尼着力推动以矿业为代表的工业化和下游化建设，旨在提升印尼的工业能力。哈桑举例说，为了提升未加工镍的产品附加值，进而加快印尼镍加工业的发展和促进经济增长，印尼政府禁止向欧盟出口未加工镍矿，此举竟遭到欧盟的禁止并向世贸组织提出诉讼。对此，哈桑认为，“西方世界反对我们的决策，这背后其实是意识形态问题。但和西方世界相反，在印尼与中国的镍领域合作中，中国尽可能地帮助印尼通过加工的方式提升镍产品的附加值。”

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