新华社巴拉圭亚松森12月7日电（记者朱雨博 周永穗）“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”日前在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上通过评审，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

2024年12月4日，在巴拉圭亚松森联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会评审现场，大屏幕播放春节宣传视频。新华社记者 朱雨博 摄

随着春节申遗成功，列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册的中国项目达44个，总数居世界第一。会场内外，多国人士为中国非遗保护最新成果喝彩，也为中国促进世界各国文明间交流交往交融点赞。

春节申遗成功后，现场数十位国家代表来到中国代表团席前握手祝贺，一些代表用流利的中文说“春节快乐”。代表团的回礼也颇有“年味儿”——装着福卡的红包，寓意将春节申遗成功的欢乐分享给更多人。

2024年12月4日，在巴拉圭亚松森拍摄的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会评审现场，中国代表团向前来祝贺春节申遗成功的代表赠送红包。新华社记者 朱雨博 摄

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会主席南希·奥韦拉尔向中国人民表示祝贺。她说：“中国文化悠久灿烂，春节申遗成功具有重要意义。中国为保护文化遗产付出了大量努力，值得许多国家借鉴。”

在古巴国家文化遗产委员会主席索尼娅·佩雷斯看来，春节被认定为人类非物质文化遗产体现了中国积极兑现保护传统文化的重要承诺。“古中两国人民非常友好，我们为中国感到骄傲。”

刚果（金）代表罗克桑·英古鲁称赞中国在文化遗产保护和推广方面开展的系统性工作。“中国是文化遗产保护的典范，其方式方法为希望保护自身传统的国家提供了范例。”

这是2024年12月4日在巴拉圭亚松森拍摄的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会评审现场。新华社记者 朱雨博 摄

每年春节前后，墨西哥尤卡坦自治大学孔子学院都会吸引成千上万当地民众前来参加庆祝春节的活动，许多人饶有兴致地了解中国十二生肖等文化元素。该孔子学院执行院长帕梅拉·克里斯塔莱斯告诉记者，许多国家都以不同方式庆祝春节，有些国家还在庆祝活动中融入各自习俗。“庆祝春节代表着目前世界上一种新的生活方式。”

参加本次联合国教科文组织会议的葡萄牙人类学家菲利佩·雷斯认为，春节是具有全球意义的节日。“春节承载着中国人民的家庭价值观和精神信仰，这一节日是传统文化积极影响社会和个人生活的鲜活实践。”

巴西圣保罗州立大学孔子学院院长保利诺说，探索中国传统文化就是深入了解人类自身历史，将春节作为人类非物质文化遗产加以保护就是在保护人类历史。

墨西哥奇琴伊察玛雅文明遗址负责人、考古学家何塞·奥索里奥表示，春节申遗成功不仅有助于保护中国传统文化，更巩固了其作为全人类共享文化资产的地位。

玻利维亚代表团成员特奥菲拉·瓜拉奇认为，中国拥有众多非物质文化遗产项目，充分反映出中国传统文化的多样性，这与南美国家有许多共同之处。“保存记忆，让新一代了解并传承文化与价值观，这至关重要。”

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