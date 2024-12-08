新华社华盛顿12月7日电 中国驻美国大使谢锋6日表示，中方提出“5年5万”倡议一年来，已有1.4万名美国青少年赴华交流学习。

谢锋是在中国驻美国大使馆举办的中美青年人文交流主题活动上宣布上述数据的。他说，一年来，习近平主席多次寄语美国青年、发出热情邀约，美各界倍受鼓舞、反响热烈。中方为“5年5万”倡议专门设立了YES项目。美国青少年赴华交流学习，搭建了两国青年相知相亲的有效平台，打开了感知了解中国的重要窗口，谱写了中美人民友好的崭新篇章。

谢锋指出，过去几年，两国青年人文交流遭遇逆风逆流，但在双方共同努力下，还是听到不少令人鼓舞的好消息。我们应该继续排除干扰，冲破“寒蝉效应”，反对开历史倒车，团结一致向前走，为两国人文交流铺路架桥，让中美关系的源头活水涌动不息。希望两国青年接过历史的接力棒，为中美关系稳定、健康、可持续发展挺膺担当，做树立正确认知的先行者、推进对话合作的践行者、共创美好未来的开拓者。

今年赴华交流学习的美国师生代表及中美各界友好人士300多人参加了6日的活动。来宾围绕“我所亲历的中美青年交流”和“‘5年5万’倡议与中美人文交流展望”两个专题展开研讨，纷纷表达对中美青年交流的美好祝愿，期待中美教育交流合作继往开来再出发，造福两国，惠及世界。

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