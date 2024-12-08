新华社北京12月7日电 综合新华社驻外记者报道：叙利亚政府军7日发表声明说，政府军已在叙南部德拉省和苏韦达省进行了“重新部署”。叙总理贾拉利在内阁特别会议上强调，政府有经验、有能力应对当前紧急情况。

叙政府军在声明中说，政府军在德拉省和苏韦达省进行“重新部署”，建立了防御工事和安全警戒线。政府军当天还对在哈马省和霍姆斯省乡村地区的反对派武装和极端组织驻地和补给线进行猛烈打击。

叙利亚国家电视台7日报道说，过去一周，在叙空军和俄空天军的支持下，叙政府军打死约2500名反对派武装和极端组织人员。

总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”6日晚些时候说，地方武装控制了德拉省更多地区，包括首府德拉市。据报道，在近一周时间里，反对派武装及极端组织先后攻下北部重镇阿勒颇、第四大城市哈马。南部德拉省、东部代尔祖尔省也情势危急。

俄罗斯、土耳其和伊朗三国外长7日在卡塔尔首都多哈举行会谈，商讨叙利亚局势，呼吁尽快结束叙利亚战事。

伊拉克通讯社6日晚援引伊政府发言人阿瓦迪的话报道说，伊拉克不寻求军事干预叙利亚问题，正通过政治和外交途径积极寻求叙利亚问题的解决方案。

以色列国防军6日发表声明说，鉴于当前叙利亚局势，以方正加强戈兰高地的地面和空中兵力部署。伊拉克和黎巴嫩7日分别宣布加强在靠近叙利亚边境的军事部署。

联合国秘书长发言人迪雅里克6日说，自11月27日叙反对派武装及极端组织与政府军交火以来，叙利亚已有至少37万人流离失所。

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