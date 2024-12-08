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法国举行仪式庆祝巴黎圣母院重新开放

2024年12月08日08:54 | 来源：新华网
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新华社巴黎12月7日电（记者 唐霁）法国7日晚在位于塞纳河畔的巴黎圣母院举行仪式，庆祝2019年失火的巴黎圣母院经过5年修复后重新开放。

当地时间19时，巴黎圣母院钟声响起。在法国总统马克龙和夫人陪同下，巴黎大主教洛朗·于尔里克手持权杖数次敲击巴黎圣母院教堂大门，随即大门打开，标志着巴黎圣母院重新开放。

庆祝仪式上首先播放了一部记录巴黎圣母院从发生火灾到重建的短片。随后，参与救援和重建工作人员代表步入巴黎圣母院落座，全场报以热烈掌声。

马克龙在仪式上发表讲话，向全世界所有参与救援和重建巴黎圣母院的人们表达感激之情。他说，2019年的火灾对巴黎圣母院是一次毁灭性打击，但“法国人民选择了意志和希望”，各行各业团结携手，实现了“5年内将巴黎圣母院重建得更加美丽的目标”。他还向来自世界各地的巴黎圣母院重建捐赠者表示感谢。

最后，举行了庆祝巴黎圣母院重新开放的宗教仪式。由于天气条件不佳，原计划在巴黎圣母院前的广场上举行的由多国音乐家演奏的音乐会，改为提前录制后当晚在电视上播出。

美国当选总统特朗普，以及德国总统施泰因迈尔、意大利总统马塔雷拉等数十位国家元首和政府首脑，以及来自世界各地嘉宾共约2000人受邀出席当天的庆祝仪式。

据巴黎圣母院介绍，8日还会举行庆祝仪式。从8日开始，巴黎圣母院正式向公众开放。参观是免费的，但建议公众通过巴黎圣母院官网或移动应用程序预约参观，以减少排队时间。巴黎圣母院还表示，重新开放并不意味着修复工作全部结束，后续修复工作预计将持续至2030年左右。

巴黎警察局局长洛朗·努内兹此前曾表示，巴黎在7日和8日将部署6000名警察和宪兵，以保障庆祝活动顺利进行。

巴黎圣母院始建于12世纪，是法国最具代表性的古迹之一。2019年4月15日，巴黎圣母院的屋顶和塔尖在突发大火中被烧毁，但主体建筑得以保存。法国议会两院曾通过法案，要求重建工作确保巴黎圣母院恢复原貌。2020年，巴黎圣母院大火一周年纪念日时，马克龙承诺5年内完成巴黎圣母院修复工作。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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