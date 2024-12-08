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中企承建的乌干达通信骨干网五期项目建设正式启动

2024年12月08日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社坎帕拉12月6日电 （记者聂祖国）由中国企业承建的乌干达通信骨干网和电子政务网五期项目日前正式启动建设。在乌东北部莫罗托地区举行的启动仪式上，乌干达总统穆塞韦尼感谢中国为乌实现互联互通持续提供支持。

　　穆塞韦尼表示，五期项目将使乌干达现有的互联网基础设施延伸至全国更多地区，促进乌数字化转型。

　　乌信息通信技术和国家指导部部长克里斯·巴里奥蒙西在接受新华社采访时说，“中国在数字化转型方面取得了显著成就，我们可以从中学到很多”。乌政府将发展信息通信技术视为推动经济发展的重要支柱，通信骨干网的扩展对于提高服务效率、改善教育与医疗、促进经济社会发展至关重要。

　　乌干达通信骨干网和电子政务网五期项目由中国进出口银行提供融资，中国通信建设集团有限公司及华为公司承建。

　　中国驻乌干达大使馆参赞王建勋表示，中国企业积极参与乌干达信息通信基础设施建设，助力其提速降费增效，期待双方在数字经济等领域开展更多务实合作。

　　华为乌干达公司技术人员杰拉尔德·奥拉说，五期项目将使乌干达更多偏远地区从数字化转型中受益，极大缩小城乡数字鸿沟，“比如在医疗领域，互联网可以帮助实现远程会诊和医疗资源共享，从而改善医疗服务的可及性。”

　　华为公司提供的数据显示，乌干达通信骨干网和电子政务网前四期项目已在乌63个地区建成1408个站点，铺设4172公里的光纤电缆，建成526个公共WiFi站点，大幅降低了乌干达互联网费率。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月08日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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