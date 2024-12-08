本报记者 强 薇 牛 震

在加纳海岸角大学孔子学院，一名中文老师正带领学生学习中文字词。

本报记者 强 薇摄

“老师家有几口人？”“老师家有六口人。”……在加纳海岸角大学孔子学院的课堂上，几十名当地学生正聚精会神地和老师一起练习中文对话。

海岸角大学孔子学院位于加纳中部地区历史名城海岸角，毗邻大西洋，是加纳第二所孔子学院，由湖南城市学院和海岸角大学合作建立。自2016年揭牌运行以来，孔子学院的教学范围包括海岸角大学的中文本科专业以及海岸角各地15个中文教学点，学生超过1.1万人。今年，海岸角大学孔子学院学生依依和李慧珍分别获得了第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛加纳赛区特等奖和第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛加纳赛区特等奖。李慧珍说：“学习中文开阔了我的眼界，丰富了我的经历。”

“请表演节目的同学做好准备。”“都准备好了！”课余时间，海岸角大学孔子学院中方院长欧亚美邀请记者观看了一场学生们组织的文艺表演。武术、汉服、快板、中文歌曲……学生们的演出有模有样。

“这所孔子学院已成为加纳中文教学和中加两国文化交流的重要平台。”欧亚美告诉记者，海岸角大学孔子学院现有5名中国教师和6名当地教师。老师们对中文教学工作充满热情，与当地学生培养出了深厚情谊。学院不仅重视中文培训与教学，更重视培养学生对中国文化的兴趣。学院为当地培养了一批优秀的中文人才，他们毕业后大多活跃在中加经贸合作、文化交流等领域。

24岁的刘星已经学习中文4年。去年，他获得赴中国参加夏令营的机会，到过广州、上海等城市。“中国的现代化发展成就让我印象深刻，中国民众的友好也令人温暖。我品尝了许多中国美食，交到不少中国朋友。我希望将来在加纳教更多的人说中文，尽自己所能，帮助他们更好地了解中国、认识中国。”刘星说。

海岸角大学孔子学院加方院长欧弗利向记者介绍，海岸角大学成立于1962年，在加纳有着良好的口碑和广泛的影响力。“孔子学院的设立丰富了海岸角大学的课程设置。目前，受加纳教育部委托，海岸角大学孔子学院正与加纳课程大纲评审委员会合作编写《加纳本土中学中文课程大纲》。”欧弗利说，“未来，希望两国加强高校间合作，进一步深化加纳与中国间的人文交流。”

近年来，越来越多的加纳社区开始推行中文教育，不少学校都向孔子学院申请设立教学点。目前，第一批中小学校的中文教学试点遴选工作已完成，预计近期启动教学。“我们还计划推广中文硕士和教育学学士等教学课程，为当地培训更多中文教师。”欧亚美表示，孔子学院将继续努力提升教学质量，满足当地民众对中文学习日益浓厚的兴趣和需要。

《 人民日报 》（ 2024年12月08日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)