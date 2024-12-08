新华社北京12月6日电 （记者董雪）外交部发言人林剑6日表示，中方愿与各方一道，继续秉持共商共建共享理念，将“一带一路”打造为惠及世界的“幸福路”和实现各国共同现代化的“梦工厂”。

当日例行记者会上，有记者问：今年高质量共建“一带一路”取得不少重要进展，受到国际社会高度关注。美国经济学家萨克斯本周接受采访表示，他是共建“一带一路”倡议的坚定支持者，中国正在促进全球基础设施发展。发言人对此有何评论？能否介绍今年高质量共建“一带一路”成果？

林剑说，一年来，高质量共建“一带一路”取得了实打实、沉甸甸的成果。中国与多国签署共建“一带一路”合作文件，成立“一带一路”国际合作高峰论坛秘书处，在能源、税收、减灾等专业领域建立30多个多边合作平台。今年前10个月，中国与共建国家间货物贸易额累计达16.94万亿元，增长6.2%，中国企业在共建国家新签承包工程合同额超1万亿元，增长17.1%。中欧跨里海直达快运正式开通，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超过1100万标箱，货值超4200亿美元。西部陆海新通道班列年内运输货物突破80万标箱，通达全球125个国家和地区的542个港口。

林剑表示，习近平主席日前在第四次“一带一路”建设工作座谈会上指出，共建“一带一路”“合作领域不断拓展、合作范围不断扩大、合作层次不断提升，国际感召力、影响力、凝聚力不断增强，取得了重大成就，为增进同共建国家友谊、促进共建国家经济社会发展作出了中国贡献”。

他表示，多年来，共建“一带一路”让马尔代夫有了跨海大桥，非洲有了电气化铁路，希腊比雷埃夫斯港重焕生机。秘鲁钱凯港成为南美首个智慧和绿色港口，雅万高铁让印尼迈入“高铁时代”，中老铁路让老挝“铁路梦”成真。鲁班工坊、菌草技术、净水设备改造、太阳能发电站等一大批惠民项目极大改善当地生活条件。

林剑说，高质量共建“一带一路”的目的，是为共建国家带去与世界畅享联通的机会，为全球南方带去发展振兴的希望。中方愿与各方一道，继续秉持共商共建共享理念，统筹“大基建”与“小而美”，结合“大写意”与“工笔画”，将“一带一路”打造为惠及世界的“幸福路”和实现各国共同现代化的“梦工厂”。

《 人民日报 》（ 2024年12月08日 03 版）

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