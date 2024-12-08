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《全球发展报告2024》发布——

合作应对共同挑战 促进全球可持续发展

本报记者 刘玲玲 陈熙芮
2024年12月08日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　12月6日，由中国国际发展知识中心撰写的《全球发展报告2024》在北京正式发布。来自亚洲开发银行、联合国工业发展组织等国际组织驻华代表，多国驻华使节和中国政府有关部门及智库等的150余名代表出席了本次报告发布活动。

　　《全球发展报告2024》以“动荡变革的世界：合作应对全球共同挑战”为主题，深入阐释处于新的动荡变革期的世界面临的共同挑战，探讨合作应对全球共同挑战的总体思路和主要路径。与会代表对报告予以积极评价，并高度肯定中国为推进全球发展事业所作的贡献，认为中国提出的全球发展倡议等顺应全球发展呼声，有助于推动联合国2030年可持续发展议程重回正轨，为全球发展事业注入中国动力。

　　“有助于在当前国际形势下凝聚更多发展共识”

　　发布《全球发展报告》是中方落实全球发展倡议的一项重要举措。《全球发展报告2024》是中方发布的第三份年度报告。

　　合力推动全球绿色低碳发展合作、加强产业链供应链开放合作、以包容性增长推动全球减贫事业、合作应对全球粮食安全挑战、携手应对全球卫生健康挑战……《全球发展报告2024》聚焦全球发展事业面临的最紧迫挑战，提出了具体的应对建议。与会代表普遍认为，报告内容详实、数据丰富，对国际社会凝聚发展共识、应对共同挑战、推动落实联合国2030年可持续发展议程具有积极作用。

　　国务院发展研究中心副主任、中国国际发展知识中心第一副主任张来明在致辞中表示，当前，世界百年变局加速演进，世界经济面临多种风险挑战，凝聚起国际社会携手应变的共识是推动全球发展的重要前提。编发《全球发展报告》，就是致力于增进国际社会对全球发展的共同认识，为促进全球发展作出应有的贡献。

　　“根据世界银行发布的报告，全球仍有近7亿人生活在极端贫困状态，联合国2030年可持续发展议程目标远未实现。《全球发展报告2024》为国际社会合作应对全球性挑战提出了思路和具体举措，有助于在当前国际形势下凝聚更多发展共识，推动实现全球经济可持续和包容性增长。”埃及总理信息技术顾问、内阁信息与决策支持中心主任戈哈里表示。

　　“报告提出的解决方案指向了一个重要目标：通过全球合作，实现包容、公平、可持续和以人为本的发展，造福地球上80多亿人。”印度新南亚论坛创始人、知名学者库尔卡尼表示，《全球发展报告2024》旨在落实全球发展倡议、推动消除发展赤字，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

　　“中国不仅致力于实现自身发展，还致力于推动全球共同发展”

　　积极助力非洲国家加快数字化转型，通过农业科技合作提升发展中国家粮食安全……从技术合作到能力建设，从减贫教育到数字经济，中国始终是支持全球发展事业的行动派和实干家。《全球发展报告2024》列举的中国促进全球共同发展的务实举措，引发与会代表热议。

　　总部位于瑞士日内瓦的国际组织南方中心执行主任卡洛斯·科雷亚表示，中国帮助许多发展中国家推进基础设施建设，并增加同其他发展中国家的贸易合作。中国作为全球南方的重要力量，为推进全球南方合作发挥重要作用。

　　印度尼西亚战略与国际问题研究中心国际关系研究员穆罕默德·扎克万表示：“中方提出的全球发展倡议聚焦共同发展，考虑各国人民实际需求。中国不仅致力于实现自身发展，还致力于推动全球共同发展，为全球可持续发展事业作出了重要贡献。”

　　中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，创造了人类发展史上的壮举，为全球减贫事业带来深刻启示。

　　巴西应用经济研究所国际政策、经济关系及研究部主任若泽·布兰多表示，在二十国集团领导人第十九次峰会上，巴西将抗击饥饿与贫困作为主要议题之一，就是希望各国能分享经验、知识、技术和实践，为减少饥饿和贫困贡献智慧。中国率先加入了“抗击饥饿与贫困全球联盟”。中国在减贫领域取得的巨大成就，将为其他发展中国家提供有益借鉴。

　　埃塞俄比亚前高级部长阿尔卡贝·奥克贝1997年首次来华，迄今已到访中国百余次。“数亿贫困人口全部脱贫，占同期全球减贫人口总数70％以上，中国为人类减贫和发展事业作出了历史性贡献。”他表示，中国在消除自身贫困的同时，积极推进南南合作，发挥了示范和引领作用。“中国致力于深化改革开放，促进跨境贸易，并为维护世界和平、促进不同文明交流互鉴等发挥了重要作用。”

　　“为全球南方国家携手实现现代化提供助力”

　　全球发展倡议提出3年多来，已经动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目。100多个国家和国际组织支持全球发展倡议，80多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。

　　中国国际发展知识中心常务副主任王金照介绍，《全球发展报告2024》提出，要发挥全球发展倡议等全球性倡议的“加速器”作用，合力推动联合国2030年可持续发展议程重回正轨。

　　联合国发展系统驻华协调员常启德表示，全球发展倡议与联合国2030年可持续发展目标高度一致，自2021年提出以来已取得重要进展，许多国家支持和参与全球发展倡议。“结合当地需求和各国情况，打造全球发展倡议的伙伴关系，我们就能加速推进可持续发展，尤其是在减贫、粮食安全、气候变化、数字转型、融资发展等关键领域。”

　　奥克贝参加了2024年中非合作论坛北京峰会。他说，中方提出中非要携手推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化，“这些主张都与全球发展倡议高度契合”。

　　“中国提出全球发展倡议，推动构建人类命运共同体，为全球南方国家携手实现现代化提供助力。”奥克贝表示，“人类命运休戚与共，我们应当坚持多边主义而非单边主义、开放主义而非保护主义、多极世界而非单极世界，携手构建人类命运共同体，只有这样才能实现各国人民的发展愿望。”

　　布兰多表示，在二十国集团领导人第十九次峰会第一阶段会议上，中方宣布了支持全球发展的八项行动，包括落实全球发展倡议、支持非洲发展、支持减贫和粮食安全国际合作等多个方面，将进一步促进全球包容发展，为更多国家尤其是发展中国家创造更多发展机遇。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月08日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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