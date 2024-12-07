人民网仰光12月7日电 （记者谢佳君）12月6日，由中央广播电视总台亚非中心联合缅甸多家智库合作的首档媒体—智库合作栏目《联合观察》节目在缅甸SKYNET电视台启动播出。

首期《联合观察》录制现场。主办方供图

缅甸战略与国际问题研究所主席、外交部前副部长丹觉作为首期节目嘉宾，通过视频参与了节目讨论。丹觉表示，缅甸战略与国际问题研究所与总台在多个领域开展了长期的合作，并见证着这种合作关系持续深化。未来，该研究所将借助这一平台加深缅中两国新闻媒体界的相互理解。

首期节目还邀请了缅甸战略与国际问题研究所联席秘书、缅甸新闻媒体委员会副主席钦貌佐以及该研究所的资深顾问钦貌伦博士以“2025年世界走向何方”展开话题，围绕“全面推动共建‘一带一路’高质量发展”“全球南方合作”等议题进行了深入的讨论。

《联合观察》是总台亚非中心首次联合缅甸智库机构开设的常设评论类栏目。节目将与缅甸多家智库建立合作机制，邀请知名智库专家进行深入权威解读，探讨如何在世界之变、时代之变中为缅甸国家稳定和社会经济探索发展机遇，共同推动构建人类命运共同体。

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