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第20届“北京—东京论坛”圆满闭幕并发表《东京共识》

2024年12月07日11:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京12月7日电 （许可）12月5日，第20届“北京—东京论坛”完成了全部议程圆满闭幕。中国外文局总编辑高岸明在闭幕式上向嘉宾、媒体及各与会人士致答谢词，日本言论NPO理事长工藤泰志宣读了本届论坛的成果之一《东京共识》（以下简称“《共识》”）。

闭幕式现场。人民网 许可摄

闭幕式现场。人民网 许可摄

中国外文局总编辑高岸明致答谢词。人民网 蒋晓辰摄

中国外文局总编辑高岸明致答谢词。人民网 蒋晓辰摄

日本言论NPO理事长工藤泰志宣读《东京共识》。人民网 蒋晓辰摄

日本言论NPO理事长工藤泰志宣读《东京共识》。人民网 蒋晓辰摄

《共识》指出，本届论坛的主题确定为“中日携手推动重塑多边框架下的国际和平秩序”。“北京—东京论坛”迄今已经举办二十届，把论坛打造成助力中日两国面向亚洲和世界、面向未来携手合作的具有历史意义的交流平台，是两国主办方共同的信念。

《共识》明确如下两点核心认识：首先，面向未来携手合作，需要中日双方彼此付出努力，形成旨在解决问题的良性舆论环境；其次，过去二十年论坛积累了丰硕的成果，我们应在此基础上，把论坛升级打造成面向世界、面向未来的对话平台，而非仅仅是以往水平的延续。

《共识》认为，两国应以携手合作发展为目标，形成互信机制，增进沟通以管控地区危机；同时，基于当前舆论环境的新变化新特点，两国应加大力度扩大和增加对话渠道，促进两国民众之间的广泛交流；两国青年对话交流尤为重要。

《共识》表示，中日两国主办方将一如既往地坚持办好未来十年的论坛，致力于推动实现世界与亚洲的和平及相关课题的解决。

12月4日至5日，为期两天的第二十届“北京—东京论坛”成功举办。两国相关领域近百名专家学者就双边政治与外交、和平秩序、多边合作、经贸、安全、数字经济、媒体、青年等议题展开了坦诚深入的讨论。

(责编：崔译戈、张悦)

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