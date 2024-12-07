新华社蒙得维的亚12月6日电（记者王钟毅）南方共同市场（南共市）轮值主席、乌拉圭总统拉卡列6日在首都蒙得维的亚宣布，南共市-欧盟自由贸易协定谈判于当天结束，双方就该协定文本达成一致。

当天上午，拉卡列、巴西总统卢拉、阿根廷总统米莱、巴拉圭总统培尼亚在蒙得维的亚同欧盟委员会主席冯德莱恩举行会谈。会谈中，各方同意结束南共市-欧盟自贸协定谈判。谈判结束后，自贸协定文本将进入翻译和法律审查阶段，之后将由各方立法机构进行投票表决。

拉卡列在会后举行的新闻发布会上表示，持续20余年的南共市-欧盟自贸协定谈判终于结束。这份协定不仅将促进经贸往来，还将加强各方团结。

南共市-欧盟自贸协定谈判开始于1999年。2019年各方本已达成初步协议，但欧盟方面质疑巴西涉及气候变化的政策，坚持要求协议加入保护森林和应对气候变化的具有法律约束力的承诺，导致协议未获批准。此后，欧盟与南共市经过多次磋商，对协议文本的环保、知识产权等数个章节进行修改，并最终达成共识。

1991年3月，阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭四国总统在巴拉圭首都亚松森签署《亚松森条约》，宣布建立拉美区域一体化组织南方共同市场。1995年1月，南共市正式启动。2023年12月7日，南共市在于巴西里约热内卢举行的第63次首脑会议上宣布，玻利维亚成为南共市正式成员国。

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