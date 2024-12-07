新华社首尔12月7日电（记者陆睿 孙一然）韩国总统尹锡悦7日通过电视直播就紧急戒严风波向国民道歉。韩国执政党国民力量党党首韩东勋表示，当前状况下，尹锡悦已不可能正常履职。韩国最大在野党党首李在明说，尹锡悦要么主动辞职，要么接受弹劾。

12月7日，在韩国首尔火车站，民众观看总统尹锡悦发表讲话的电视画面。新华社记者 姚琪琳 摄

尹锡悦当天上午发表对国民谈话表示，此次宣布紧急戒严令源于作为国政最终负责人总统的迫切感，但此过程给国民带来不安与不便，向受到惊吓的各位国民表示诚挚歉意，“我不会回避关于此次戒严的法律和政治责任问题”。

他表示，将不会有第二次戒严。对于今后的总统任期和政局稳定方案，将全权委托给执政党，今后的国政运营将由执政党和政府共同负责。

12月7日，在韩国首尔火车站，民众观看总统尹锡悦发表讲话的电视画面。新华社记者 姚琪琳 摄

当天上午，韩东勋对媒体表示，总统尹锡悦尽早下台不可避免。今后执政党将为国为民考虑，拿出最理想的方案。他还表示，当前状况下，尹锡悦已不可能正常履职。

李在明当天在国会表示，对总统尹锡悦对国民谈话内容非常失望，其表态不符合国民期待，只会让国民更加愤怒。目前，尹锡悦只有两个选择：一是主动辞职，二是接受弹劾。

韩国国会针对尹锡悦弹劾动议案的表决拟于7日下午进行。

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