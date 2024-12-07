人民网布宜诺斯艾利斯12月6日电 （记者许放）12月5日，阿根廷拉普拉塔国立大学孔子学院举行成立15周年庆祝活动。该孔子学院由中国西安外国语大学与阿根廷拉普拉塔国立大学合作共建。

西安外国语大学校长吴耀武发来祝贺视频，向长期以来给予拉普拉塔国立大学孔子学院坚定支持与无私帮助的各界人士表达感谢。他表示，孔子学院为阿根廷培育了众多精通汉语的优秀人才，搭建起中阿青年心灵沟通的桥梁，成为中阿友谊的使者与传承者。

中国驻阿根廷大使馆文化专员黄康宜致辞表示，拉普拉塔国立大学孔子学院不仅教授汉语，还努力传播中国文化，让阿根廷人更好的了解中国，推动两国人文交流，祝愿孔子学院不断创造佳绩。

孔子学院外方院长诺韦尔托·康萨尼在致辞中回顾了拉普拉塔国立大学孔子学院创办、成长的历程，赞扬15年来孔子学院组织了多场高水平的学术研讨会，在本地学术界产生了重大影响，表示孔子学院的“中国研究”硕士专业培养出了很多从事中国研究的专家及学者。

最后，拉普拉塔国立大学校长马丁·阿门戈尔感谢中国西安外国语大学多年来对拉普拉塔国立大学的信任和对孔子学院发展的大力支持，表示学院成立15年来取得了可喜的成绩，期望中阿两所大学未来继续加深合作。

在庆祝活动上，孔子学院中外师生共同呈现了舞龙舞狮、歌曲演唱、古筝独奏、快板绕口令、黄梅戏、中国功夫等精彩节目，庆祝活动气氛友好热烈。

庆祝活动现场古筝独奏表演。阿根廷拉普拉塔国立大学孔子学院供图

来宾们纷纷表示，阿根廷拉普拉塔国立大学孔子学院不仅是中阿文化交流的重要平台，更是推动两国友谊与合作的重要桥梁，期望今后孔子学院在促进中阿文化理解、推动教育交流方面取得更加辉煌的成就。

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