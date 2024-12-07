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“携手合作应对全球气候变化”

——访中国气候变化事务特使刘振民

2024年12月07日11:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月6日电 （记者刘慧）中国气候变化事务特使刘振民日前出席在泰国曼谷举行的第13届国际能源论坛，他在接受人民网记者采访时表示：“作为发展中国家，中国将首先做好自己的事，加快能源转型，努力实现碳达峰和碳中和两大目标。同时，中国继续通过气候变化南南合作、共建绿色‘一带一路’等，为应对全球气候变化作出贡献。”

《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会近日在阿塞拜疆巴库举行，大会最终达成了名为“巴库气候团结契约”的一揽子平衡成果。刘振民表示，这次大会在联合国应对气候变化历史上十分重要。他认为，大会最核心的成果是通过了新的气候融资集体量化目标，设立了到2035年发达国家每年至少3000亿美元的资金目标，这意味着应对气候变化多边合作是有效的。

今年是《联合国气候变化框架公约》生效三十周年。《公约》确定了公平、共同但有区别的责任和各自能力原则以及可持续发展理念，明确了发达国家和发展中国家的不同义务。30年来，在这一原则下，全球气候治理体系基本建立。

“尽管最近几年来，全球应对气候变化合作遇到一些挑战，但全球气候治理体系是有效的，要坚定不移维护好。”刘振民表示，各国应该进一步加大应对气候变化行动，继续推动相关技术开发与创新，加大对发展中国家的气候资金支持，加强应对气候变化国际合作，共同建设一个公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

在应对气候变化南南合作框架下，中国持续为其他发展中国家提供支持和帮助。2016年以来，中国提供并动员项目资金超过1770亿元人民币，中国已与41个发展中国家签署50份合作谅解备忘录。“中方提供的支持是实实在在的，在帮助其他发展中国家应对气候变化方面取得了积极成效。”刘振民表示，“过去30多年来，中国在全球气候治理中发挥越来越重要的作用，经历了从积极参与到主动引领的过程。”

刘振民说，目前，中国光伏、风电产品已经出口到了全球200多个国家和地区。世界上三分之二以上的光伏和风电装备来自中国。中国新能源汽车市场占有量也在全球遥遥领先。这为推动全球能源转型奠定了基础。

中国高度重视应对气候变化，积极推动能源转型。刘振民表示，经多年努力，中国在转变能源结构方面成效显著。2013年至2023年，中国煤炭消费比重从67.4%下降到55.3%，非化石能源消费比重从10.2%提高到17.9%；二是显著提高了能源效率。2013年至2023年，中国以年均3.3%的能源消费增速支撑了年均6%以上的经济增长，能耗强度累计下降超过26%；三是可再生能源发展取得举世瞩目的成就。2023年，中国可再生能源装机容量占全国发电总装机比重超过50%，超过了化石能源装机容量，标志着中国在能源转型方面取得了历史性的成就。“中国已经走出一条符合自身国情的绿色低碳高质量发展之路，用实际行动和卓越的成效为全球气候治理作出了贡献。”

“能源转型合作是中国—东盟合作的一个重要领域。”刘振民表示，能源转型合作已经被纳入中国—东盟合作框架。中国可以通过区域和次区域合作，与包括泰国在内的东盟国家推动能源转型进程。中国将加强澜沧江—湄公河水资源合作开发，为沿岸国家能源转型提供支持。中国鼓励新能源企业进一步加大在东盟国家的投资力度，通过产业合作实现技术转移，共同推动区域能源转型。希望通过这些努力，中国能够为东盟国家的能源结构调整和减排目标提供切实支持，共同为全球碳中和目标的实现作出贡献。

去年《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会上达成的“阿联酋共识”确立了以公正、有序和公平的方式逐步脱离化石燃料的全球能源转型进程。“这需要各方各尽所能，通力合作，在确保各国能源安全的基础上稳步实现。”刘振民表示，希望各方能坚定维护多边主义，坚持气候治理公平正义，尊重市场规律和贸易自由，携手合作应对全球气候变化。

(责编：崔译戈、张悦)

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