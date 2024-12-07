人民网柏林12月6日电 （记者刘仲华）12月6日，德国柏林动物园举行大熊猫双胞胎“梦好”“梦甜”命名仪式。中国驻德国大使邓洪波、柏林市市长韦格纳、柏林动物园园长克尼里姆和媒体记者等50余人出席。

“梦好”与“梦甜”的命名仪式吸引了大批媒体关注。人民网 肖晶摄

邓洪波表示，7年来，大熊猫在柏林安家落户、茁壮成长，受到德国民众广泛喜爱，成为柏林市的耀眼明星，更成为中德友好的靓丽使者和美好象征。今天，我们共同见证大熊猫幼崽“百日礼”，送上诚挚祝福并表达对两国关系的美好祝愿。大熊猫合作故事是中德人民双向奔赴、相知相亲的生动体现，期待两国继续携手前行，共创和平繁荣的美好明天。

柏林动物园的明星“梦好”与“梦甜”。人民网 肖晶摄

德方嘉宾也分别致辞。克尼里姆介绍了大熊猫成长情况和生活趣闻，感谢中方长期支持。韦格纳表示，大熊猫是柏林文化多样性的象征，今年是柏林和北京建立友城关系30周年，感谢中方让柏林有机会展示大熊猫，这体现了中德特殊友好关系。

根据双方商定，中德各自为大熊猫幼崽命名，并由邓洪波与韦格纳分别担任荣誉监护人。

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