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第十五届埃及大学生中文诗词朗诵表演大赛在开罗举行

2024年12月07日10:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗12月6日电 （记者沈小晓）当地时间12月5日，由开罗大学孔子学院与开罗大学中文系主办的“第十五届埃及大学生中文诗词朗诵表演大赛”在开罗大学孔子学院顺利举办，来自开罗大学、艾因夏姆斯大学等埃及17所大学和孔子学院的20组选手参加。在比赛中，选手们表现出优秀的汉语水平，展示了中国诗歌的无穷魅力，带领观众开启了一场诗歌之旅。

第十五届埃及大学生中文诗词朗诵表演大赛现场。人民网记者 沈小晓摄

第十五届埃及大学生中文诗词朗诵表演大赛现场。人民网记者 沈小晓摄

比赛分为中文诗词朗诵表演和知识问答两个部分。朗诵内容涵盖对和平的渴望、对中文学习的热爱以及对历史的深情回顾等主题。在比赛中，选手们通过声音与情感的结合，诠释每一首诗歌的内涵与情感，令观众沉浸在诗词的魅力之中。选手们不仅展示了自己的朗诵才能，还在知识问答环节中体现了对中华文化的深刻理解和认知。

第十五届埃及大学生中文诗词朗诵表演大赛现场。人民网记者 沈小晓摄

第十五届埃及大学生中文诗词朗诵表演大赛现场。人民网记者 沈小晓摄

最终，由艾因夏姆斯大学中文系的来心悦（Rania Rashad Abdelrahman）与张罗杰（Kerolos Hany Samir）两位同学带来的原创诗歌《金砖共辉煌》获得了比赛一等奖。诗歌通过生动的意象与深情的表达，描绘了各国携手共进、共同发展的画卷。朗诵中，两位选手用铿锵有力的声音传达出团结与合作的重要性，表达了对未来繁荣的期待与信心，展现了全球化背景下的美好前景。

第十五届埃及大学生中文诗词朗诵表演大赛现场。埃及开罗大学孔子学院供图

第十五届埃及大学生中文诗词朗诵表演大赛现场。埃及开罗大学孔子学院供图

本次比赛激发了埃及大学生学习中文的热情，使更多学生在朗诵中体会到中华诗词的独特魅力，为汉语学习增添了趣味性和吸引力。活动展现了中国语言文化的深厚底蕴，同时也为中埃两国的文化交流搭建了桥梁，为未来进一步深化语言文化合作提供了有力支持。

(责编：崔译戈、张悦)

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