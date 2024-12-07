人民网曼谷12月7日电 （记者简承渊）12月6日，第九届南海佛教圆桌会启动仪式在泰国曼谷金山寺举行。中国国家宗教事务局局长陈瑞峰，中国驻泰国大使韩志强，中国佛教协会会长演觉，圆桌会发起人、中国佛教协会副会长印顺，以及泰国外交部部长玛里，泰国副僧王、金山寺方丈帕·蓬玛西提出席启动仪式。

第九届南海佛教圆桌会启动现场。人民网记者 简承渊摄

中国国家宗教事务局局长陈瑞峰在启动仪式上表示，南海佛教圆桌会迄今已成功举办八届，在国际佛教界产生广泛影响，成为南海地区国家开展佛教交流的重要平台，为促进东盟国家乃至亚洲各国之间的人文交流和民心相通发挥了积极作用。他表示，希望通过此次南海佛教圆桌会，进一步增进中泰两国佛教界交流，推动中泰一家亲更加深入人心、世代相传。

泰国副僧王帕·蓬玛西提表示，南海佛教圆桌会是促进僧侣之间紧密联系和思想交流的重要契机，让泰中两国有机会分享佛法智慧、交流经验，共同探讨如何在新时代背景下，更好地弘扬和传承佛教文化。

弘法杯交接仪式。人民网记者 简承渊摄

中国佛教协会会长演觉在致辞中表示，中泰两国佛教交流历史悠久，新时期的中泰两国佛教交往，更加深了两国佛教界“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的新丝路精神，交流合作迈上了新台阶。

本次圆桌会的发起者印顺在致辞中表示，本次启动仪式是中泰佛教文化交流的高光时刻，也是南海佛教圆桌会活动的一个重要里程碑。

中泰佛教文化交流座谈会现场。人民网记者 简承渊摄

当天，与会嘉宾还在泰国副僧王帕·蓬玛西提的带领下参观了金山寺内的巴米扬佛像和舍利塔。

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