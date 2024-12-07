人民网曼谷12月7日电 （记者简承渊）12月6日，2024南海佛教教育论坛在泰国摩诃朱拉隆功大学顺利举行。中泰双方教育界、佛教界的近20名专家学者，以“观往知今、返本开新——新时代中泰佛教教育交流互鉴”为主题，就当代佛教教育、中泰佛教交流、南北传佛教互动等议题，进行了广泛深入的交流讨论。

教育论坛成员合影。人民网记者 简承渊摄

在论坛开始前的欢迎仪式上，摩诃朱拉隆功大学校长颂金长老代表校方致欢迎词。他表示，泰中友好源远流长，摩诃朱拉隆功大学也长期得到中国方面的支持，非常高兴能在摩诃朱拉隆功大学迎接印顺大和尚和来自中国佛教教育界的学者朋友。相信南北传佛教的深入交流和友好合作，会让佛教成为更好的佛教，更有益于世界和平和人心的安定。

中国佛教协会副会长，本焕学院、南海佛学院院长印顺感谢颂金长老和摩诃朱拉隆功大学校方的支持，并发表主旨演讲。印顺表示，本届圆桌会教育论坛千里移师泰国，展开中泰佛教教育的交流互鉴，是历史必然，是时代要求，是众缘和合的结果。印顺回顾了海南、深圳佛教界在创新教学模式、加强海外留学僧培养、成立佛教教育交流研究机构等佛教教育方面的探索实践，并围绕佛教经典数据化、新时代寺院管理办法、联合编写禅修教材、资助留学僧等问题，对中泰佛教教育交流互鉴提出建议。

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