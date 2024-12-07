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中企助力泰国绿色教育与可持续发展

2024年12月07日10:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月6日电 （记者张矜若、实习生朱潇逸）12月3日，华为携手晶澳科技在泰国那空那育府班纳区学习促进中心启动绿色教育项目，安装太阳能设备，并带去了装有华为光伏设备的“数字巡展车”，为当地居民和学生免费提供通信技术、网络安全和绿色能源培训。

当地泰国学生和老师在项目前合影。主办方供图

当地泰国学生和老师在项目前合影。主办方供图

该项目由华为、晶澳科技、联合国教科文组织和泰国教育部联合发起，旨在为泰国11所学校和社区中心提供清洁能源解决方案及数字教育机会。目前，项目已覆盖泰国10多个偏远省份，为超过4500名学生提供了知识和技能培训。

工作人员为当地泰国老师讲解说明。主办方供图

工作人员为当地泰国老师讲解说明。主办方供图

华为泰国总经理李雄伟表示，绿色教育项目不仅是华为履行企业社会责任的一部分，更是面向泰国青年的一项长期投资。他指出，该项目结合了清洁能源与实践教育，旨在推动可持续发展与包容性社会的建设。

晶澳科技相关负责人认为，该项目支持了泰国能源转型，给学生提供了知识和实践机会。

泰国当地学校的教师表示，该项目展示了跨国公司与本地学校合作推动社会进步的良好模式。太阳能设备的捐赠让学生能够学习安装和维护可再生能源系统的实际操作技能，提升他们的就业竞争力。

(责编：崔译戈、张悦)

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