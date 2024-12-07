人民网迪拜12月6日电 （记者管克江）中阿经贸交流中心开馆仪式6日在迪拜世博城举行。这也是迪拜世博会后，中国馆“华夏之光”实现升级换代，全新亮相。

招商局集团总经理石岱在致辞中表示，招商局集团是中阿友好的重要见证者、参与者、受益者，我们将秉持开放创新的理念，全力推动中阿经贸交流中心高效运营，着力打造中阿经贸交流的窗口、科技合作的桥梁、文化交汇的基地，让世界和阿联酋更加了解中国，了解中国文化和中国企业。

中国驻阿联酋大使张益明在致辞中高度评价了中阿经贸合作取得的成果，指出中阿文化交流将以中阿经贸交流中心交流中心的成立为标志，谱写合作新篇章，为两国关系注入新活力，为实现共同发展创造更多机遇。他表示，中阿关系正处在继往开来的历史节点，中阿各领域合作也迎来提质升级的重要契机。中方愿同阿方携手努力，进一步弘扬传统友好，深化政治互信，加强务实合作，推动两国全面战略伙伴关系始终蓬勃发展，更好造福两国人民。

迪拜世博城管理局执行主席纳吉布表示，迪拜世博城始终致力于为国际合作搭建桥梁，中阿经贸交流中心的落成是迪拜多元化发展理念的生动体现。

仪式上，南京艺术学院副院长吕少卿介绍了将在中阿经贸交流中心展出的“织梦千年——一带一路文化交流展”情况。该展览通过中国传统与现代数字艺术的结合，呈现出中阿文化交流的深厚历史与未来愿景。

致辞环节后，张益明、中国驻迪拜总领事欧渤芊、纳吉布，石岱、招商局集团总会计师吴泊、中国外运总经理宋嵘和吕少卿共同启动了中阿经贸交流中心。

中阿经贸交流中心由世博城中国馆升级而成，由招商局集团旗下中国外运负责具体运营，为场馆提供运营管理、活动组织策划、展览活动设计搭建及物流、宣传等相关配套服务。未来，中阿经贸交流中心将作为重要的交流平台，为促进两国经贸、文化及创新领域的全方位合作作出贡献。

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