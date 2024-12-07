人民网雅加达12月6日电 （记者李培松）12月5日，“东盟—中国人文交流年”漫画大赛在印尼首都雅加达罗盘媒体集团总部举行颁奖典礼，获奖及优秀作品展同时揭晓。本次大赛立足印尼，面向国际，主题为“东盟国家与中国友好交往的故事”。

中国驻东盟使团参赞耿海凌等嘉宾为活动鸣锣开幕。人民网记者 李培松摄

罗盘媒体集团传播总监格劳莉致欢迎辞。印尼总统旅游特使齐塔·安贾尼在委托其代表宣读的发言中表示，参赛作品反映了中国与东盟国家人民之间的友好与和谐精神，希望这项活动成为东盟和中国创意界之间更广泛合作的开始。

活动的发起人张文喜表示：“印尼与中国虽然文化背景不同，但彼此都拥有丰富的文化内涵与艺术传统。漫画大赛为创作者提供了一个展示才华与互学互鉴的平台。我们期待把漫画大赛打造成一个品牌，每年举办一次，让两国与国际上更多的漫画家参与其中。”

评审团在获奖及优秀作品漫画展前言中表示，这些作品通过展示跨国合作，强化了多样性中的团结价值，同时提醒人们，东盟与中国丰富的文化传统值得与世界分享。

本次大赛是2024“东盟—中国人文交流年”大型系列活动的一部分，由印尼罗盘媒体集团文化使者机构与印尼中国商会总会、印尼漫画之家合作主办。

参赛作品分为单幅卡通与连环漫画两类，投稿从2024年9月22日开始，至11月24日截稿，共收到来自34个国家与地区579位创作者的814件作品。通过线上与线下两轮评选，最终评出26件获奖作品。迪迪·斯里·维迪亚诺的《和谐》和阿克巴尔·拉马德汗的《伟大的郑和将军》分获单幅卡通组和连环漫画组的一等奖。两位创作者都来自印尼。

中国驻东盟使团参赞耿海凌、印尼中国商会总会副秘书长宋懿峰、永安药业集团董事长胡素丹、印尼龙狮运动联合会总主席丘昌仁等嘉宾，分别为一、二、三等奖获奖者颁奖。

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