人民网巴黎12月6日电 （记者于超凡）当地时间12月4日晚，中国驻法国大使卢沙野和夫人王立文在使馆举办中法友好招待会并颁发“中法建交60周年中国大使奖”，法国各界友好人士及使馆主要外交官近200人出席。

中国驻法国大使卢沙野为法国友好人士颁发“中法建交60周年中国大使奖”。人民网记者 于超凡摄

卢沙野逐一介绍了马纪樵、格雷瓜尔·戴高乐、白乐桑、马蒂厄等12位获奖人士长期致力于中法友好合作的事迹，并向他们颁发奖章和证书。随后卢沙野发表了热情洋溢的讲话，指出中华民族是重情义的民族，中国使馆设立“中国大使奖”，就是为了表彰和感谢为中法友谊作出突出贡献的法国友人。今天获奖的法国朋友和到场嘉宾长期以来推动两国各领域交流合作，用热爱和坚持灌溉了中法友谊之树。“中法甲子的辉煌篇章中有你们的一份功劳！”

卢沙野还表示，出使法国五年多来，很高兴看到两国高层交往亮点纷呈，务实合作不断拓展，人民友谊愈发深厚。相信在两国各界友好人士共同努力下，中法关系将开启下一个更加辉煌的60年。

中国驻法国大使卢沙野在中法友好招待会上发表讲话。人民网记者 于超凡摄

获奖的法国友好人士在答谢词中回顾了自己同中国的不解之缘，纷纷表示非常荣幸获得“中国大使奖”这一殊荣，感谢卢沙野为推动中法合作所作不懈努力。多位获奖人士表示，尽管自己年事已高，仍愿为中法关系发挥余热。

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