新华社巴格达12月6日电（记者段敏夫 李军）伊拉克外长侯赛因、叙利亚外长萨巴格和伊朗外长阿拉格齐6日在巴格达举行会议，就叙利亚问题深入交换意见，呼吁通过和平方式解决叙利亚问题。

三国外长在会议后发表的联合声明中强调尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整，谴责一切形式的恐怖主义，一致认为应就叙利亚问题继续保持磋商与协调，持续关注局势发展，为未来事态发展做好准备。

声明说，叙利亚面临的安全威胁也影响中东整体稳定和地区人民安全，应通过协调、合作和外交手段消除局势升级带来的风险挑战，三方呼吁国际社会共同努力和平解决中东地区尤其是叙利亚面临的挑战。

侯赛因在联合记者会上表示，伊拉克将采取一切外交手段积极推动局势降级，并向叙利亚提供人道主义援助，同时呼吁阿拉伯国家联盟召开紧急部长级会议。

萨巴格表示，极端组织违反联合国有关决议，公然干涉叙利亚事务。叙政府军正积极履行职责，打击反对派武装及极端组织人员。

阿拉格齐表示，伊朗坚定支持叙利亚政府和人民，并呼吁国际社会支持中东反恐行动。

当天早些时候，侯赛因分别同萨巴格和阿拉格齐就叙利亚局势举行了会谈。

自11月27日起，叙利亚政府军与反对派武装及极端组织人员在叙西北部等地区持续发生大规模交火，叙利亚局势骤然升级。伊拉克政府宣布已在伊叙边境加强兵力部署，并呼吁通过政治和外交手段避免叙利亚紧张局势带来的影响向周边国家扩散。

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