新华社瓦莱塔12月6日电（记者陈文仙）欧洲安全与合作组织（欧安组织）第31届外长理事会会议6日在马耳他中部城市阿塔尔德闭幕，成员国一致同意任命土耳其前外长西尼尔利奥卢为欧安组织秘书长。

自今年9月以来，欧安组织秘书长等4个重要职位因成员国之间未能达成共识一直空缺。欧安组织轮值主席、马耳他外长博奇当天宣布了西尼尔利奥卢等4名高级官员的任命。

西尼尔利奥卢随后在新闻发布会上说，欧安组织面临诸多挑战，他希望能够成为促进成员国之间达成共识和解决方案的桥梁。

本次会议为期两天，美国国务卿布林肯、俄罗斯外长拉夫罗夫、乌克兰外长瑟比加等欧安组织成员国外长或代表出席。这是俄乌冲突爆发以来拉夫罗夫首次到访欧盟国家。

由于欧安组织成员国分歧难以弥合，此次会议未能在乌克兰问题上取得实质性进展，也未能就欧安组织的预算达成共识。

从2025年1月1日起，芬兰将接替马耳他担任欧安组织轮值主席国，为期1年。

欧安组织的前身是1975年成立的欧洲安全与合作会议，1995年改为现名，目前有57个成员国，总部设在奥地利维也纳。

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