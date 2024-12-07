新华社明斯克12月6日电（记者陈汀）俄罗斯和白俄罗斯联盟国家最高国务委员会6日在白俄罗斯首都明斯克召开会议，白俄罗斯总统卢卡申科和俄罗斯总统普京出席会议，签署俄白联盟国家安全保障条约并通过俄白联盟国家安全构想。

卢卡申科在会上说，随着安全保障条约和安全构想的签署和批准，两国在军事领域的战略联盟和协调行动达到前所未有的水平。这将有利于保障白俄罗斯和俄罗斯的领土完整不受侵犯，维护两国主权和独立，为两国人民的和平生活提供保障。

普京在会上表示，西方国家蓄意加剧紧张局势、制造悲剧，其不负责任的政策正将世界推向全球冲突的边缘。俄白联盟国家安全保障条约规定了互相保障国防的同盟义务，双方将使用一切力量和手段保护两国主权、独立和宪法秩序，以及联盟国家领土和边境完整、不受侵犯。

在会后的记者会上，卢卡申科对白俄罗斯西部边境和乌克兰局势表达了担忧，并询问普京是否有可能在白俄罗斯境内部署“榛树”高超音速弹道导弹。普京表示，随着明年下半年“榛树”导弹系统在俄罗斯实现量产并在俄战略导弹部队服役，将有可能在白俄罗斯境内进行部署，但还需讨论具体成本、射程、基础设施等技术细节。

两国领导人在会议期间还讨论了关于建立统一电力市场、取消通信漫游、保护消费者权利等问题，旨在进一步深化俄白联盟国家全面一体化进程。

俄白两国于1999年12月8日签署建立俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。

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