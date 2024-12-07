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伊拉克领导人呼吁通过政治外交途径解决叙利亚冲突

2024年12月07日09:37 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达12月6日电（记者段敏夫 陈霄）伊拉克总统拉希德6日在巴格达会见到访的伊朗外长阿拉格齐，呼吁加强共同协调，维护叙利亚国家主权和人民安全。

　　伊拉克总统办公室当天发表声明说，拉希德在会见时表示，应在地区和国际层面持续推进和平磋商，防止叙利亚局势持续升级，积极维护中东地区和平稳定。伊拉克支持一切促进地区稳定、阻止冲突扩大的努力，愿在维护地区和平安全方面继续发挥作用。阿拉格齐赞赏伊拉克为推动叙利亚局势降级以及维护地区政治、经济和安全局势稳定所做出的努力。

　　伊拉克总理办公室发表声明说，总理苏达尼在会见阿拉格齐时表示，伊拉克坚定支持叙利亚维护主权和领土完整，并将通过政治和外交途径为实现叙利亚安全和平持续努力，共同应对地区挑战。

　　另据伊拉克外交部发表的声明，副总理兼外长侯赛因同阿拉格齐就中东局势交换了意见。侯赛因说，伊拉克对叙利亚局势表示严重关切，叙局势升级不仅影响伊拉克和伊朗安全，也直接威胁中东地区整体安全。靠军事手段无法实现地区稳定，需让外交途径发挥更大作用。

　　自11月27日起，叙利亚政府军与反对派武装及极端组织人员在叙西北部等地区持续发生大规模交火，叙利亚局势骤然升级。伊拉克政府宣布已在伊叙边境加强兵力部署，并呼吁通过政治和外交手段避免叙利亚紧张局势带来的影响向周边国家扩散。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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