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综合消息｜韩国朝野党首强调尹锡悦须停职 检方开始调查戒严风波

2024年12月07日09:36 | 来源：新华网
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　　新华社首尔12月6日电（记者陆爱华　姬新龙）韩国朝野两大政党党首6日表示，不能再让尹锡悦继续履行总统职务。与此同时，韩国检方当天组建特别调查本部，调查戒严风波。

　　最大在野党共同民主党党首李在明当天在国会发表声明说，尹锡悦是国家内乱罪魁祸首，应该在最短时间内解除其职务，由国民作出判断和决定。

　　韩国媒体援引共同民主党人士的话说，考虑到执政党国民力量党正在对弹劾案表决采取拖延战术，总统弹劾案的表决有可能提前两个小时，于当地时间7日17时（北京时间7日16时）进行。

　　国民力量党党首韩东勋6日在国会召开的紧急最高委员会会议上发言说，如果尹锡悦继续履行总统职务，像此次紧急戒严等行动有可能再次上演，很有可能使国家和国民陷入巨大危险。有必要尽快让尹锡悦停止履行总统职务。

　　另据韩国媒体报道，韩东勋当天同尹锡悦举行会谈。会谈后，韩东勋重申尹锡悦应停止履行总统职务。

　　国民力量党当天还举行该党议员全体会议，最终决定维持5日决定，反对弹劾总统尹锡悦。该党表示，已将这一意见传达给尹锡悦，尹锡悦对此表示将“倾听议员们的意愿并认真考虑”。

　　韩国检方6日组建特别调查本部，调查戒严风波。据悉，这是韩国检方2016年组建特别调查本部调查朴槿惠政府“崔顺实干政”事件后，时隔8年再次成立特别调查本部。此外，韩国国家调查本部安保调查团6日成立120余人组成的专门调查组。国家调查本部当天扣查了韩国警察厅厅长赵志浩、首尔警察厅厅长金峰植、国会警卫队队长睦贤泰3人的手机。

　　尹锡悦3日晚发布紧急戒严令，又于4日凌晨宣布解除戒严令。戒严风波以来，韩国各地连日举行要求其下台的集会游行。

　　民调机构“盖洛普韩国”6日发布的调查结果显示，据其4日至5日在全国展开的电话调查，尹锡悦支持率为13%，不支持率为80%，创下其2022年5月就任总统以来的新低。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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