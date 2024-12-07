新华社北京12月6日电 综合新华社驻外记者报道：叙利亚政府军与反对派武装的交火仍在继续，反对派武装5日攻入叙利亚第四大城市哈马，进一步逼近首都大马士革。与此同时，多国外长展开密集外交斡旋，为尽快结束叙利亚流血冲突付出努力。

叙利亚军方消息人士6日说，叙政府军当天使用火炮和导弹在哈马南部和北部对反对派武装实施打击，造成反对派武装数十人死伤。

叙利亚通讯社6日援引军方消息人士的话报道说，叙政府军正在部署更加坚固的防线，反对派武装所谓“政府军已从霍姆斯省撤军”的说法不属实，政府军仍部署在该省及其周边地区。

叙利亚媒体“沙姆调频”6日报道说，叙政府控制下的塔尔图斯省当天接纳了来自阿勒颇、哈马和霍姆斯等地约1.2万名避难者，政府机构正全力为他们提供基本保障。

联合国秘书长古特雷斯当地时间5日在纽约联合国总部举行的记者会上呼吁叙利亚冲突各方重新回到联合国推动的政治进程以结束流血冲突，并敦促立即向叙利亚平民提供人道主义援助。

伊拉克政府宣布已在伊叙边境加强兵力部署，并呼吁通过政治和外交手段避免叙利亚紧张局势带来的影响向周边国家扩散。

伊拉克副总理兼外长侯赛因6日在巴格达同到访的叙利亚外长萨巴格举行会谈，双方讨论了叙利亚局势和两国合作等问题。侯赛因表示，伊拉克高度关注叙利亚局势发展，叙局势关乎中东地区安全与稳定。萨巴格指出，叙伊两国对当前叙利亚局势有着共同担忧，叙紧张局势将给中东地区带来新挑战。双方强调，愿加强双边磋商和协调，确保地区安全稳定，维护共同利益。

伊朗外长阿拉格齐6日抵达巴格达访问，并与伊拉克领导人讨论了叙利亚局势。据伊拉克媒体报道，伊拉克、叙利亚和伊朗三国外长当天还将举行会晤并讨论叙利亚问题。

约旦内政部6日宣布，关闭约旦和叙利亚边境的贾比尔-纳西卜口岸，来自约旦的人员和车辆允许通过该口岸从叙利亚返回约旦，但前往叙利亚方向的通行将被禁止。约旦内政大臣马赞·法拉亚表示，约旦正密切关注叙利亚局势，约旦武装部队将保障边境安全。

土耳其外交部6日证实，土耳其、俄罗斯和伊朗三国外长将于7日在卡塔尔首都多哈举行会晤，商讨叙利亚局势最新情况。

俄罗斯塔斯社6日报道说，俄外长拉夫罗夫表示，稳定叙利亚局势并非易事，这是一场涉及众多参与者的“复杂”博弈。

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