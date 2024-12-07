新华社利雅得12月6日电（记者罗晨 葛晨）5日，在沙特阿拉伯首都利雅得举行的《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会（COP16）中国馆边会活动上，由中国林业科学研究院华北林业实验中心编写的《中国土地退化防治情况研究报告》正式发布。

报告发布当天恰逢世界土壤日。这份研究报告系统总结了中国土地退化防治的政策理念、重要举措和进展成效，梳理了中国深入参与荒漠化相关可持续发展进程的工作，以及对推动完善荒漠化公约机制、制定战略框架、强化全球荒漠化治理做出的贡献。

阿拉伯国家联盟环境与气候事务司司长马哈茂德·法萨拉在致辞中说：“土地退化破坏了粮食安全和生物多样性，还威胁着人们的生计，尤其是在脆弱地区。”中国在土地修复方面取得的成就以及对可持续生态发展的承诺，为全球提供了宝贵经验。

中国国家林业和草原局荒漠化防治司司长黄采艺说，经过40多年不懈努力，中国实现了荒漠化和沙化土地“双缩减”，为全球贡献四分之一的新增绿化面积，成为率先实现土地退化零增长的国家，为世界各国提供了创新的土地退化防治与经济高质量发展协同共进、“里约三公约”协同增效的“中国方案”和“中国智慧”。

《联合国防治荒漠化公约》是联合国环境与发展大会框架下的三大重要环境公约之一，与《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》并称为“里约三公约”。

在圆桌讨论环节，来自联合国粮食及农业组织、联合国环境规划署、新疆维吾尔自治区林业和草原局以及北京林业大学等机构的代表展开交流，从政策、资金、技术与创新、知识管理与能力建设等方面讨论实现全球土地退化零增长目标的有效方案。

联合国环境规划署官员迪亚内·克莱米分享了“里约三公约”协同在全球生态保护中的重要性，强调了区域和全球合作的重要性，并特别指出，中国在环境议题上的引领作用对于全球环境治理至关重要。

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