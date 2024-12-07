新华社安卡拉12月6日电（记者熊思浩）土耳其外交部6日证实，土耳其、俄罗斯和伊朗外长7日将在卡塔尔首都多哈举行会晤，讨论叙利亚局势的最新情况。

土耳其阿纳多卢通讯社援引土外交部消息人士的话报道，土外长费丹7日出席多哈论坛期间，将在叙利亚问题阿斯塔纳会谈框架内与俄罗斯和伊朗外长举行会晤，并讨论叙利亚局势最新情况。

叙利亚问题阿斯塔纳会谈由俄罗斯、土耳其、伊朗于2017年1月发起，因最初的会谈在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行而得名，会谈的主要目的是推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火并合作打击叙境内恐怖组织，就叙利亚国内重大政治问题达成共识，以寻求叙利亚危机解决方案。

自11月27日起，叙利亚政府军与反对派武装及极端组织人员在叙西北部等地区持续发生大规模交火，叙利亚局势骤然升级。11月30日，反对派武装进入叙第二大城市阿勒颇的大部分地区。12月5日，反对派武装宣布已控制叙中部城市哈马。哈马是叙利亚第四大城市，距离首都大马士革仅约220公里，被视为大马士革的重要防线。

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