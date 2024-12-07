新华社莫斯科12月6日电（记者江宥林 李奥）据俄罗斯外交部网站6日发布的消息，俄外长拉夫罗夫日前接受美国媒体人卡尔森采访时说，11月下旬俄罗斯向乌克兰境内发射“榛树”高超音速弹道导弹前30分钟通报了美国，但并未引起美方重视。

拉夫罗夫说，发射“榛树”导弹前30分钟，俄方向美国发送了通报，但美方并未将其视为“某种大型且真正危险的东西”。

拉夫罗夫表示，美国及其向乌克兰提供远程武器的盟友必须清楚，俄方将准备使用任何手段阻止西方国家给俄罗斯造成“战略失败”。俄方在实战条件下测试“榛树”高超音速导弹系统想传递的信息是，俄愿竭尽全力维护自身合法权利。

拉夫罗夫强调，没有美国军事人员的直接参与，乌克兰显然无法使用现代化远程武器对俄罗斯实施打击。但俄美两国并未正式交战，俄方无意同美国打核战争。

俄罗斯总统普京11月21日发表电视讲话，谴责乌克兰日前使用美制陆军战术导弹系统和英国“风暴之影”巡航导弹等西方远程武器袭击俄领土。作为回应，俄武装力量当天对乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克一处生产导弹的工业区进行了打击。俄军在此次行动中测试了新研制的“榛树”中程高超音速弹道导弹，导弹未携带核弹头。该导弹能以10马赫的速度攻击目标。

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