人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧航局成功发射“哨兵-1C”地球观测卫星

2024年12月07日09:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎12月6日电（记者罗毓）欧洲航天局6日在官网宣布，欧洲“全球环境与安全监测系统”（又称哥白尼计划）框架下的“哨兵-1C”地球观测卫星于当地时间5日晚从法属圭亚那库鲁航天中心成功发射，并顺利进入预定轨道。此次发射任务由“织女星-C”型火箭完成。

　　欧航局介绍，“哨兵-1”卫星由两颗卫星构成，每颗卫星均携带先进的雷达仪器，可提供白天、夜晚和各种天气的地球表面图像。该系列的首颗卫星“哨兵-1A”于2014年发射，第二颗卫星“哨兵-1B”于2016年发射。此次“哨兵-1C”卫星的发射旨在替代2022年发生技术故障的“哨兵-1B”，以恢复该双卫星系统的运行能力。

　　欧航局说，“哨兵-1C”卫星进入轨道后将提供高分辨率雷达图像来监测地球不断变化的环境，以支持各种应用和科学研究。此外，“哨兵-1C”卫星还配备了新型自动识别系统，旨在帮助船舶避免碰撞。

　　哥白尼计划的目的是整合欧洲各国的卫星观测力量，形成综合观测网络，提供大气、海洋和陆地环境等方面的数据。该计划的一系列卫星以“哨兵”命名，目前该系列卫星共有6种类型，具有不同的观测功能。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部