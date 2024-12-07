新华社巴黎12月6日电（记者罗毓）欧洲航天局6日在官网宣布，欧洲“全球环境与安全监测系统”（又称哥白尼计划）框架下的“哨兵-1C”地球观测卫星于当地时间5日晚从法属圭亚那库鲁航天中心成功发射，并顺利进入预定轨道。此次发射任务由“织女星-C”型火箭完成。

欧航局介绍，“哨兵-1”卫星由两颗卫星构成，每颗卫星均携带先进的雷达仪器，可提供白天、夜晚和各种天气的地球表面图像。该系列的首颗卫星“哨兵-1A”于2014年发射，第二颗卫星“哨兵-1B”于2016年发射。此次“哨兵-1C”卫星的发射旨在替代2022年发生技术故障的“哨兵-1B”，以恢复该双卫星系统的运行能力。

欧航局说，“哨兵-1C”卫星进入轨道后将提供高分辨率雷达图像来监测地球不断变化的环境，以支持各种应用和科学研究。此外，“哨兵-1C”卫星还配备了新型自动识别系统，旨在帮助船舶避免碰撞。

哥白尼计划的目的是整合欧洲各国的卫星观测力量，形成综合观测网络，提供大气、海洋和陆地环境等方面的数据。该计划的一系列卫星以“哨兵”命名，目前该系列卫星共有6种类型，具有不同的观测功能。

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