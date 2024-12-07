新华社北京12月6日电 题：哈马失守 叙利亚局势何去何从

新华社记者胡冠 杨臻 郑思远

叙利亚军方5日发表声明说，反对派武装在过去数小时内进入叙中部城市哈马。反对派武装指挥官同日宣布已完全控制该市。哈马是继叙西北部重镇阿勒颇之后，反对派武装攻占的又一座关键城市。

分析人士指出，反对派武装能在短时间内连下两城，主要原因包括叙政府盟友分身乏术、反对派武装准备充分、叙经济持续恶化等。尽管反对派武装短期内取得了一定进展，但继续推进将面临更多困难，政府军仍有可能扭转不利局面。

局势骤然升级

自11月27日起，叙政府军与反对派武装及极端组织人员在叙西北部等地区持续发生大规模交火，叙利亚局势骤然升级。11月30日，反对派武装进入叙第二大城市阿勒颇的大部分地区，这是反对派武装和极端组织2016年以来首次攻入阿勒颇。

12月1日，叙利亚北部城市阿勒颇升起滚滚浓烟（手机照片）。新华社发

战火随后蔓延至叙中部城市哈马，冲突范围不断扩大。叙利亚军方5日发表声明说，反对派武装在过去数小时内进入哈马市，叙军方将予以反击，驻扎在哈马市的政府军已重新部署并转移到城外。同日，叙利亚国防部长阿巴斯发表电视讲话说，叙政府军仍部署在哈马市郊，并做好充分准备履行职责。

反对派武装主要指挥官阿布·穆罕默德·古拉尼5日宣布，他们已完全控制哈马。有报道说，战斗在哈马市外的村庄周围持续了两天，但反对派武装进入城市后，战斗在数小时内就结束了。

哈马是叙利亚第四大城市，也是哈马省首府，距离首都大马士革仅约220公里，被视为大马士革的重要防线，自2011年叙利亚内战爆发以来一直由叙政府控制。

分析人士指出，哈马失守后，守卫大马士革的最后一道重要防线只剩下霍姆斯。霍姆斯是叙第三大城市和重要交通枢纽，向北通往哈马、阿勒颇，向西北通往叙政府控制下的塔尔图斯、拉塔基亚等海滨城市。

反对派武装何以能快速推进

一度沉寂的叙利亚战事再次被“点燃”，引发国际社会高度关注。舆论和分析人士认为，反政府武装能在战场上进展迅速有以下三大原因。

第一，叙政府主要盟友受到削弱且注意力分散，对政府军支持力度减弱。中国国际问题研究院助理研究员李子昕说，叙政府军的主要盟友伊朗、黎巴嫩真主党在巴以和黎以冲突中被削弱，俄罗斯则因俄乌冲突无暇顾及叙利亚。

11月27日凌晨，以色列与黎巴嫩真主党的停火协议生效。当天，在黎巴嫩首都贝鲁特南郊，部分逃离战火的黎民众驾车返回家园。新华社发

第二，反对派武装蓄谋已久，准备充分。卡塔尔半岛电视台网站发文说，叙反对派武装多年来不仅一直加紧训练，还建立军事学院培养指挥人员，并发展军事工业提升武器装备技术水平。他们在近期交火中运用新战术战法，大量使用无人机、红外夜视镜等先进装备，对政府军造成压迫。另有分析指出，反对派武装在近期交火中大搞“认知战”，广泛散布不利于政府军的谣言、视频等，以动摇政府军军心。

第三，叙经济持续恶化，削弱了叙政府的经济基础。叙政治问题专家穆罕默德·奥马里指出，美西方制裁封锁导致叙利亚承受石油出口中断、货币严重贬值、失业率高企等多重压力，经济与民生深陷困境。半岛电视台网站文章分析说，叙政府财政紧张，为减少开支复员了大批现役和预备役人员，在一定程度上影响了一线部队的作战能力。

政府军有扭转局面可能

虽然目前反对派武装快速推进，但分析人士认为，这种态势未必能一直持续下去。

这是12月1日拍摄的叙利亚哈马省北部一处城镇街道。新华社发

李子昕认为，目前叙政府获得的主要支持来自俄罗斯空天军，而反对派武装空中力量较少，是其军事上的最主要短板。随着俄空天军更多加入战事，叙政府军的被动局面或将得到缓解。

瑞士洛桑大学客座教授、叙利亚问题学者约瑟夫·达希尔表示，在反对派武装所占地盘迅速扩大的同时，其在装备和人员上都越来越“捉襟见肘”，要想稳定控制新占领区域并不容易。他还表示，叙精锐部队第四装甲师以及伊朗支持的民兵组织拱卫着首都大马士革，目前来看伊朗和俄罗斯不会放弃对叙利亚的支持。

美国智库战略与国际问题研究中心中东项目高级研究员娜塔莎·霍尔表示，西方和地区国家并不支持反对派武装彻底推翻叙利亚政府。她认为，美国和以色列或许会从反对派有限的战果中获益，但并不乐见极端组织在战场上取得持续进展。“反对派武装取得的战果可能随着叙利亚盟友的重整旗鼓而丧失。”

(责编：崔译戈、刘叶婷)