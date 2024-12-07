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国家国际发展合作署：将同印度洋地区国家探讨加强蓝色经济合作

2024年12月07日09:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月6日电（记者 董雪）中国国家国际发展合作署副署长赵峰涛6日表示，以“蓝色印度洋的未来——全球南方的发展实践”为主题的第三届中国—印度洋地区蓝色经济发展合作论坛将于12月15日至16日在云南昆明举办，旨在推动各方就蓝色议题进行探讨，为促进蓝色经济可持续发展注入动力。

　　在当日举行的论坛中外媒体吹风会上，赵峰涛表示，聚焦蓝色经济发展、深化务实合作是中国和印度洋地区国家的共同愿景。2022年以来，中方已成功举办两届中国—印度洋地区发展合作论坛，为区域发展合作搭建起了新平台。

　　赵峰涛说，本届论坛着眼带动全球南方国家，特别是印度洋地区国家、小岛屿国家发展，是中方支持全球南方发展合作的具体举措。论坛期间，将举办“全球发展倡议背景下的联合国海洋十年”特别主题研讨，助力各方就蓝色议题进行深入讨论，拓展务实合作机遇。与会各方还将围绕应对自然灾害和气候变化进行交流，为印度洋地区各国提升海洋灾害应对能力进一步汇聚合力。

　　据介绍，本届论坛由中国国家国际发展合作署，云南省人民政府，马尔代夫渔业和海洋资源部，巴巴多斯环境、国家美化、蓝色和绿色经济部共同举办。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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