人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访丨“一带一路”倡议有力促进共建国家经济发展——访埃及经济专家贾巴拉

2024年12月07日09:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗12月6日电　专访｜“一带一路”倡议有力促进共建国家经济发展——访埃及经济专家贾巴拉

　　新华社记者张健　姚兵

　　埃及政治经济、统计和立法协会成员瓦利德·贾巴拉日前在开罗接受新华社记者采访时表示，共建“一带一路”已成为全球规模最大、范围最广、影响最深的国际经济合作平台，在促进共建国家经济发展方面发挥了重要作用。

　　贾巴拉称赞“一带一路”倡议是促进全球发展的开创性模式，对基础设施、贸易和技术带来变革性影响。他说：“‘一带一路’倡议促进国际贸易，实现更广泛、更低成本的贸易往来，发展能创造更多就业机会的产业，为促进全球经济增长开辟新道路。”

　　贾巴拉强调，中国致力于在“一带一路”倡议框架内开展公平互利合作，寻求与所有参与者共享利益。他指出，该倡议不仅发展基础设施项目，还关注卫生和教育等领域，覆盖国家众多，并根据专业和精心制定的规划向前推进。

　　贾巴拉举例说，从埃及新行政首都的中央商务区，到中埃·泰达苏伊士经贸合作区等，通过与中方共同建设“一带一路”项目，埃及经济发展得到提振。此外，中国公司还积极参与建设埃及可再生能源项目等，这些项目有助于改善埃及能源结构。

　　贾巴拉认为，“一带一路”倡议提升了共建国家的发展速度。“这是通过公路、港口、铁路等基础设施项目实现的，这些项目为当地居民创造了就业机会，有助于提高他们的生活质量。”他还说，“一带一路”倡议致力于促进对外贸易，有助于降低参与国的通货膨胀水平。

　　“越来越多埃及人认为，中国是有助于创造就业机会和改善生活水平的发展伙伴。”贾巴拉说。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部