新华社开罗12月6日电 专访｜“一带一路”倡议有力促进共建国家经济发展——访埃及经济专家贾巴拉

新华社记者张健 姚兵

埃及政治经济、统计和立法协会成员瓦利德·贾巴拉日前在开罗接受新华社记者采访时表示，共建“一带一路”已成为全球规模最大、范围最广、影响最深的国际经济合作平台，在促进共建国家经济发展方面发挥了重要作用。

贾巴拉称赞“一带一路”倡议是促进全球发展的开创性模式，对基础设施、贸易和技术带来变革性影响。他说：“‘一带一路’倡议促进国际贸易，实现更广泛、更低成本的贸易往来，发展能创造更多就业机会的产业，为促进全球经济增长开辟新道路。”

贾巴拉强调，中国致力于在“一带一路”倡议框架内开展公平互利合作，寻求与所有参与者共享利益。他指出，该倡议不仅发展基础设施项目，还关注卫生和教育等领域，覆盖国家众多，并根据专业和精心制定的规划向前推进。

贾巴拉举例说，从埃及新行政首都的中央商务区，到中埃·泰达苏伊士经贸合作区等，通过与中方共同建设“一带一路”项目，埃及经济发展得到提振。此外，中国公司还积极参与建设埃及可再生能源项目等，这些项目有助于改善埃及能源结构。

贾巴拉认为，“一带一路”倡议提升了共建国家的发展速度。“这是通过公路、港口、铁路等基础设施项目实现的，这些项目为当地居民创造了就业机会，有助于提高他们的生活质量。”他还说，“一带一路”倡议致力于促进对外贸易，有助于降低参与国的通货膨胀水平。

“越来越多埃及人认为，中国是有助于创造就业机会和改善生活水平的发展伙伴。”贾巴拉说。

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