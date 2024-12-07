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外交部：非洲发展振兴进程中，中国永远不会缺席

2024年12月07日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京12月6日电 （记者董雪、冯歆然）自12月1日起，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。外交部发言人林剑6日表示，在中国高水平对外开放的大潮中，永远都有非洲兄弟的广阔空间；在非洲发展振兴的进程中，中国永远不会缺席。

　　当日例行记者会上，有记者问：中国给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇已于本周正式生效。非洲国家对此普遍表示欢迎，认为这一举措顺应全球南方发展需要，将促进非中贸易往来。发言人对此有何评论？

　　“给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，是习近平主席在今年中非合作论坛北京峰会上宣布的重大举措。”林剑说，中国为非洲国家优质产品更加便捷快速进入中国大市场创造了有利条件，进一步带动非洲产业发展，促进就业增长和减贫进程，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体，彰显中国推进高水平对外开放的决心。

　　林剑表示，中国始终坚持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，发展中非友好和对非合作。除给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇以外，中方还建立并拓展非洲农产品输华“绿色通道”，为非洲企业参加进博会、链博会等大型展会提供便利，为非洲特色产品接驳世界市场搭建桥梁，深化对非职业技能培训和人力资源合作，帮助非洲国家加强贸易能力建设。

　　林剑说，2024年中非合作论坛北京峰会上，习近平主席提出中非携手推进现代化六大主张，宣布十大伙伴行动，中非双方通过《北京宣言》和《行动计划》。中国将同非洲国家一道，不折不扣落实论坛峰会成果，以中非现代化引领全球南方共同现代化，不断丰富新时代全天候中非命运共同体的内涵。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月07日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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