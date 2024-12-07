本报记者 李志伟

据中国国家移民管理局统计，今年第三季度，外国人入境818.6万人次，同比上升48.8％；其中，通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6％。随着免签“朋友圈”持续扩容、便利人员往来措施不断优化，外国游客“说来就来”正在成为现实。与此同时，中国出入境游加速回暖，持续助推世界旅游业全面复苏。

“中国是带动全球旅游经济增长的重要引擎。”希尔顿集团全球总裁兼首席执行官克里斯托弗·纳塞塔近日在接受本报记者采访时表示，在新冠疫情前，中国就已成为全球最大的出境游市场。“当前，我们观察到中国游客对重启旅程、探索国内外目的地抱有很大热情。”根据中国旅游研究院预测，2024年中国的出境旅游人数将达到1.3亿人次，恢复至疫情前水平的84％。“这对促进全球经济复苏是一个积极信号。”纳塞塔说。

国际航线恢复、入境便利化措施落地以及互免签证国家增多等多重利好，推动了中外人员往来。“看到中国为欢迎国际游客做出的各项承诺和举措，我们非常振奋。”纳塞塔表示，这些措施对简化通关手续、顺畅旅行体验至关重要。比如减少赴华游客的签证等待时间、不断放宽入境政策，以及简化外国人移动支付的新法规，都将在很大程度上改善国际游客的旅行环境。

“毋庸置疑，中国的旅游业正在强劲复苏。”纳塞塔表示，过去几年，全球范围内的游客都表示希望增加在旅行体验上的花费，加之近期各国陆续发布促进旅游的便利措施，“我们对包括中国旅游业在内的全球旅游业继续复苏充满信心”。

今年5月，纳塞塔代表希尔顿集团和美国旅游协会参加了在陕西省西安市举行的第十四届中美旅游高层对话。纳塞塔参观了秦始皇兵马俑博物馆等名胜古迹，所见所闻给他留下深刻印象。“这让我近距离感受到中国历史文化的博大精深。每次访问中国，我对中国的历史文化、人民生活以及风土人情都会有新的认识。这个伟大的国家为世界提供了诸多文化瑰宝，我也更加看好中国旅游业的光明前景。”纳塞塔表示。

当前，中国正不断扩大高水平对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。不少外资企业在持续加码投资中国，希尔顿集团就是其中之一。纳塞塔介绍，1988年，希尔顿集团开设了其在中国内地的首家酒店——上海希尔顿酒店。至今，希尔顿集团在中国布局运营酒店600多家，覆盖220余个目的地。中国成为希尔顿集团除美国之外的全球第二大市场。“我们在中国还有超过800家筹建酒店，这也代表了我们对中国市场的信心和承诺。”纳塞塔说。

（本报华盛顿12月6日电）

《 人民日报 》（ 2024年12月07日 03 版）

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