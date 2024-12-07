王铁栋 维罗妮卡

印尼是共建“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地，雅万高铁是中国和印尼共建“一带一路”的金字招牌，已成为推动印尼经济发展的重要引擎，展示了中印尼合作的广阔前景

作为中国和印度尼西亚共建“一带一路”的旗舰项目，雅万高铁备受瞩目。雅万高铁连接印尼雅加达和旅游名城万隆，全长142公里，最高运营时速350公里，是印尼乃至东南亚的第一条高速铁路。雅万高铁项目带动区域经济发展，助力印尼智慧城市建设，培养相关本土化人才，为印尼经济发展作出了实实在在的贡献。

雅万高铁2023年10月17日正式开通运营。开通一年来，累计发送旅客近580万人次，动车组列车安全运行超257万公里。雅万高铁每日开行动车组列车由开通初期的14列增至高峰期52列，单日最高旅客发送量24132人次，旅客上座率最高达99.6%。这些数据表明，雅万高铁运行顺畅，契合印尼市场需求，为印尼民众出行提供了方便。

雅万高铁的建设和运营为爪哇岛乃至整个印尼的经济发展持续注入动力。据印尼官方数据统计，2019年至2023年，雅万高铁项目为雅加达特区和西爪哇省贡献了近60亿美元的国内生产总值。项目提升爪哇岛城市间的交通便捷程度，加速生产要素流动，促进产业发展，优化劳动力市场，释放土地和房地产市场的潜力，促进了人才、物资、技术和信息的流动与传播，加快了爪哇岛的经济一体化进程，促进了雅万高铁沿线市场的整合与繁荣发展。

雅万高铁采用数字化技术，运营系统集成了多种先进的信息与通信技术解决方案，提升了印尼的数字化水平。雅万高铁还有利于沿线城市共享资源，助力雅加达、万隆智慧城市建设。

雅万高铁项目是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地，也是印尼首个高科技铁路建设项目。在项目建设过程中，中国为印尼高铁工人提供了铁路技术培训和认证，提升了他们的技能。通过相关技术转移以及本地化采购、生产，项目提升了印尼铁路建设和运营水平，增强了印尼在交通领域的技术能力。

雅万高铁正式开通运营后，雅加达至万隆间的旅行时间由3个多小时缩短至40多分钟，为沿线民众提供了安全、绿色、高效、舒适的出行方式。现在越来越多当地民众选择搭乘高铁，在缓解交通拥堵的同时也有助于节能减排。通过使用电能，雅万高铁每年可以节省近2亿美元的燃料费。

印尼是习近平主席提出共建“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地，雅万高铁是中国和印尼共建“一带一路”的金字招牌，已成为推动印尼经济发展的重要引擎，展示了中印尼合作的广阔前景。期待在高质量共建“一带一路”框架下，中印尼务实合作不断结出硕果，给两国人民带来更大福祉。

（作者分别为对外经济贸易大学企业与战略研究所所长、印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2024年12月07日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)